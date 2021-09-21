تحرير 12 محضرا بيئيا وإشغال طريق في حملة ببني سويف

حررت حملة مكبرة للوحدة المحلية بمركز ومدينة الفشن جنوب بني سويف، برئاسة المحاسب حمادة راضي، 12 محضرا بيئيا وإشغال طريق ضد عدد من المواطنين بدائرة المركز، لقيامهم بمخالفات بيئية متنوعة.

حملة مكبرة استهدفت أماكن تداول الأغذية والمخابز البلدية

وقال رئيس مدينة الفشن إن المدينة نفذت حملة مكبرة بدائرة المركز، اليوم، استهدفت تكثيف الرقابة التموينية على المخابز البلدية ومخازن السلع والمواد الغذائية والمحال التجارية لمواجهة جرائم الغش التجاري وضبط الأسواق، والاستمرار في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بهدف توفير الدعم الكامل لكافة الخدمات التي تقدمها المحافظة في شتى القطاعات، في إطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

حملة تفتيشية على المخابز البلدية

وتابع: «نفذنا حملة تفتيشية بالتنسيق مع الإدارة التموينية على المخابز البلدية بقرى الشقر والقضابي وزرابي الحيبة وكفر درويش، لتشديد الرقابة على إنتاج الخبز المدعم وعدم التلاعب في حصص الدقيق المقررة، حيث تنوعت المخالفات بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجين وعدم إعطاء بون للمواطنين وعدم وجود سجل زيارات»، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

حملة لإزالة الأتربة وتحرير محاضر بيئية

وأضاف: «تم الدفع بالفرق المجمعة من عمال النظافة ومعدات الحركة الميكانيكية للقضاء على القمامة وإزالة الأتربة وجمع المخلفات المنزلية بدائرة المركز، وأسفرت الجهود عن رفع 120 طن قمامة ونقلها لمصنع إعادة التدوير بسمسطا، فضلاً عن تحرير 12 محضرا لمخالفات بيئية وإشغال طرق بالقرى وصيانة كشافات الإنارة العامة بطريق صفط النور وطريق القضابي».