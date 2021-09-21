قال الدكتور أشرف الغندور، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن هناك عددا من الإجراءات الجديدة المتبعة لفحص الإنتاج العلمي والأبحاث العلمية بجامعة الإسكندرية من خلال وحدة المكتبة الرقمية لفحص الأبحاث والدوريات والمجلات العلمية التابعة لجامعة الإسكندرية، بحيث يتم التقديم لفحص الأبحاث لكافة الطلاب، من خلال الموافقة علي تفعيل خاصية Private Repository/Node علي نظام Ithenticate لحسابات وحدة المكتبة الرقمية وهي خاصية مدفوعة الأجر على أن يتم تسديد رسوم الخدمة من حساب وحدة المكتبة الرقمية.

تشكيل لجنة لدعم طلاب الدراسات العليا بجامعة الإسكندرية

وأشار «الغندور»، إلى تشكيل لجنة لدعم طلاب الدراسات العليا بجامعة الإسكندرية، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار دعم الطلاب الباحثين في مختلف مراحل الدراسات العليا ومساعدتهم علي استكمال دراستهم، لافتا إلى أن الجامعة تفتح أبوابها لجميع الراغبين في استكمال دراستهم البحثية بعد التخرج.

وأكد أن الجامعة تعمل على إزالة أي معوقات أو صعوبات تواجه طلاب الدراسات العليا لاسيما مع الاستراتجية التي تنتهجها الدولة المصرية في دعم الباحثين في كافة المجالات، وأكد أن مكتبه مفتوح دائما لتلقي أي اقتراحات أو شكاوى أو رؤى للطلاب والاستماع لها والعمل على حلها.

وأكد الدكتور أشرف الغندور في نهاية اجتماع مجلس الجامعة، اليوم، مع وكلاء الكليات لقطاع الدراسات العليا والبحوث على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لحماية الدارسين وأعضاء هيئة التدريس من عدوى فيروس كورونا.