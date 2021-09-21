ربيع: عبرنا أزمة كورونا ونفذنا عمليات نوعية لأول مرة في تاريخ القناة

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة تمكنت من عبور أزمة كورونا بثقة وتحقيق معدلات تفوق المعدلات الطبيعية قبل اندلاعها، تزامنا مع تنفيذ عدد كبير من عمليات العبور النوعية لأول مرة في تاريخ القناة في مختلف الظروف.

وعرض ربيع خلال كلمته، ضمن افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقطع فيديو في مارس من العام الماضي لمرشد يحاول التعامل مع عاصفة شديدة.

وتابع: "ولعل من أصعب التحديات التي تمكنت القناة من عبورها بفضل الدعم غير المحدود للرئيس عبدالفتاح السيسي هي أزمة جنوح سفية إيفرجيفن التي كانت بمثابة المنحة التي قدرها الله لمصر ولقناة السويس، حيث شاهد العالم أجمع كيف استطاع المصريون بكفاءتهم وإصرارهم الدؤوب ووطنيتهم المشهودة خلال 6 أيام فقط أن يتغلبوا على أزمة كان من شأنها أن تعصف بأي ممر ملاحي على مستوى العالم وتهدد سلاسل الامداد والتجارة العالمية".

ربيع: القناة استوعبت نحو 420 سفينة عقب عودة الملاحة

وتابع: "عقب عودة الملاحة تمكنت القناة من استيعاب نحو 420 سفينة تنتظر العبور بأكثر من 100 عبور يومية، لتكتمل الملحمة التي كان الرئيس السيسي في صدارة أبطالها وتثبت قناة السويس أنها الممر الملاحي الأهم على مستوى العالم والأكثر أمانا وسلامة والأوفر من بين الخطوط الملاحة الدولية".

وأشار إلى أن دعم الرئيس السيسي كان له أثر كبير في حصول القناة على التعويض المناسب والحفاظ على كل حقوق الهيئة عقب أزمة السفينة الجانحة وذلك دون التأثير على العلاقة الطيبة التي تربط الهيئة بشركائها، إذ عبرت السفينة مرة أخرى في القناة بالإضافة إلى عبور أكبر سفينة في العالم، ليؤكد الممر الملاحي لقناة السويس قدرته على استيعاب السفن من كل الأجيال والأنواع بفضل ما يوفره من إجراءات السلامة والتأمين التي تدار عبر منظومة متطورة تكنولوجيا هي الأحدث بين مثيلاتها على مستوى العالم.