38 عاما على رحيل فايزة أحمد.. عبد الوهاب وصفها بأجمل الأصوات النسائية

تمر اليوم الذكرى 38 على رحيل المطربة فايزة أحمد، والتي رحلت في 21 سبتمبر 1983 بعد أن قدمت عشرات الأغاني العالقة في أذهان الناس كما شاركت في عدد من الأعمال الفنية من أبرزها فيلم «تمر حنة»، و«أنا وبناتي» وغيرها، وقدمت من موطنها الأصلي سوريا، إلى مصر في 1957 وحصلت على الجنسية المصرية بعد ذلك، واعتمدت في الإذاعة المصرية، وتزوجت من الموسيقار محمد سلطان في 1964.

ناصر عراق: أجمل الأصوات وأكثرها عذوبة

أحيا الكاتب ناصر عراق ذكرى رحيل الفنانة الراحلة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلا: «تخيل، اليوم 21 سبتمبر تحل الذكرى 38 على رحيل فايزة أحمد (1930- 1983) أجمل الأصوات وأكثرها عذوبة، أذكر جيدا كيف كنا نتابع مرضها الأخير وندعو لها بالشفاء، وكأنه حدث بالأمس القريب، وليس من 38 سنة.

«أنا قلبي إليك ميال» فتحت لها باب المجد إلى الأبد

وتابع: ولدت المطربة السورية المدهشة في لبنان لأب سوري وعادت إلى بلدها وهي طفلة، واعتمدتها إذاعة حلب بوصفها مطربة متميزة، وفي عام 1957 جاءت إلى مصر لتقدم تحفتها الخالدة «أنا قلبي إليك ميال» لمرسي جميل عزيز والموجي لينفتح أمامها باب المجد إلى الأبد.

شاركت في بطولة 6 أفلام منها «تمر حنة 1957»، و«المليونير الفقير 1959»، و«أنا وبناتي 1961»، وتركت لنا كنزا من الغناء الساحر تمثل في عشرات الأعمال الناجحة والتي تملأ الوجدان بالسرور والطرب، لافتا: «أذكر أن الشاعر والإعلامي الراحل الأستاذ فاروق شوشة قال لي إن الموسيقار الأعظم محمد عبدالوهاب أخبره أن فايزة أجمل الأصوات النسائية وأكثرها حنانا»

ست الحبايب ويا غالي عليا.. أبرز أغاني فايزة أحمد

وأشار «عراق»: عندي هي أجمل الأصوات وأكثرها حلاوة ودفئا بعد السيدة أم كلثوم، ولنتذكر معا بعض أغنياتها الفاتنة: (ست الحبايب، يا غالي عليا يا حبيبي يا خويا، بيت العز يا بيتنا، يا امه القمر على الباب، أحبه كثيرا، قاهرتي، رسالة من امرأة حاقدة، هان الود، بصراحة، تراهني، تهجرني بحكاية، يا أما يا هوايا، العيون الكواحل، أخذ حبيبي يا أنا يامه، دوبني دوب يا هوى، اؤمر يا قمر امرك ماشي، شهرين وشوية يا حبيبي، جايا لك جايا لك، حمال الأسية، يا حلاوتك يا جمالك) وغيرها كثير.