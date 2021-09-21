الفار: 1.8 مليار جنيه تكلفة أحد الطرق المفتتحة اليوم

قال اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن الهيئة ستفتتح محطة بحر البقر، إذ صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على خطة تنمية الزراعات في شمال ووسط سيناء.

وأضاف خلال كلمته، ضمن افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «سنفتتح اليوم 3 طرق هي الإسماعيلية - العوجة، جنيفة، والنفق، أما الإسماعيلية العوجة فإن طوله يبلغ 221 كم، وجرى تنفيذ المرحلة الأولى منه بطول 165 كم، والمرحلة الثانية 65 كم، وهو عبارة عن اتجاهين، كل اتجاه يتكون من 3 حارات مرورية بالإضافة إلى جزيرة متغيرة طبقا لطبيعة الأرض الموجودة منعا لزيادة التكلفة».

وتابع: «على طريق الإسماعيلية العوجة نفذنا 14 عملا صناعيا، كما يخدم المنطقة المخطط زراعتها 121 فدانا بوسط سيناء، ومطار البردويل والمنطقة الصناعية في الجفجافة، وهو يؤدي إلى تسهيل نقل المنتجات إلى غرب القناة والقاهرة».

وأوضح، أن طريق جنيفة يربط بين طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي إلى طريق السويس الإسماعيلية وهو بطول 120 كم، عبارة عن اتجاهين وتم تنفيذه بطول 104 كم من طريق الإسماعيلية الصحراوي حتى منطقة مدخل النفق كمرحلة أولى، و16 كم للمرحلة الثانية من التقاطع حتى طريق الإسماعيلية السويس، أما تكلفة الطريق فهي 1.8 مليار جنيه باتجاهين، كل اتجاه 3 حارة مرورية، وعرض الطريق 13 مترا بالإضافة إلى جزيرة متغيرة، كما جرى تنفيذ 4 أعمال صناعية عليه هي كوبري مشاة وكوبري سيارات و2 نفق للسيارات».

وأشار إلى أن الطريق الثالث الذي سيتم افتتاحه اليوم هو طريق النفق، حيث يبلغ طوله 24 كم: «الطرق التي كانت توصلنا حتى مدخل نفق أحمد حمدي الجنوبي كانت في حاجة إلى رفع كفاءة، وأنشأنا هذا الطريق بواسطة وزارة النقل، وهو عبارة عن اتجاهين رئيسيين كل اتجاه 14 مترا بالإضافة إلى طرق للخدمة لنقل البضائع من سيناء إلى الأنحاء كافة، وتم تنفيذ عليه 2 عمل صناعي».