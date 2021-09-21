«CNN» ترصد محطات في حياة المشير طنطاوي: عاصر العديد من الحروب

سلط موقع «CNN» الضوء على محطات في حياة المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي وافته المنية، فجر اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 86 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

حياته

أيام قليلة كانت تفصل المشير طنطاوي للاحتفال بذكرى مولده بحلول يوم 31 أكتوبر من عام 1935، وينتمي «طنطاوي» لمحافظة أسوان مسقط رأسه لأسرة نوبية، وعندما أتم دراسته التحق بالكلية الحربية وتخرج منها عام 1956، واستكمل دراسته الحربية والتحق بكلية القادة والأركان.

وعاصر «طنطاوي» عددًا من الحروب التي خاضتها مصر، بداية من «العدوان الثلاثي»، لتأتي بعد ذلك «نكسة» عام 1967 وحرب الاستنزاف، وأخيرًا حرب السادس من أكتوبر عام 1973، التي كان للمشير دور بارز فيها وتم تكريمه بعد الحرب ومنحه نوط الشجاعة العسكري.

حياته العسكرية

تدرج المشير طنطاوي في العديد من المناصب بالجيش المصري، حيث تولى قيادة الكتيبة 16، ثم قائد اللواء 16 ميكانيكا مرورا بقائد فرقة 18 مشاة ميكانيكا، ثم قائد فرع التخطيط ثم رئيس فرع العمليات حتى تولى قيادة المشاة، ومنها إلى فرع العمليات بهيئة عمليات القوات المسلحة واستمر تدرجه بالمناصب القيادية ومنها رئيس أركان الجيش الثاني الميداني حتى تم اختياره وزيرًا للدفاع عام 1991 ويعد «طنطاوي» أطول وزراء الدفاع مدة.

القرارات التاريخية

وكان المشير الراحل قد اتخذ عدّة قرارات تاريخية منذ التحاقه بالجيش المصري منها مشاركته في عدّة حروب شملت العدوان الثلاثي ثم نكسة 67 ثم حرب الاستنزاف ثم حرب 6 أكتوبر كما شارك في حرب تحرير الكويت، وحاز على عدد من الأوسمة من مصر ودول الخليج.

يذكر أنّ أبرز قرار تاريخي اتخذه في مسيرته، تولي رئاسة مصر بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بعد تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في فبراير عام 2011 في أعقاب ثورة يناير.