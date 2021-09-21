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محمود مسلم

ضبط 9496 شخصا لعدم ارتداء الكمامة..و665 محلا مخالفا لقرار الغلق

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الوطن
01:42 م | الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
حملة مرورية

حملة مرورية

أسفرت جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، في إطار حرصها على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا»، ومواجهة تداعيات انتشاره، عن الآتى:

سداد غرامة الكمامة وتحويل الممتنعين عن السداد للنيابة

ضبط عدد (9496) شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (9441) شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (55) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

محلات لم تلتزم بقرار الغلق..وتداول للأرجيلة

تحرير (665) مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط (200) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات (955) أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

جارى استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس «كورونا» والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

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