رحيل شقيق الدكتور بهاء عبدالمجيد

أعلن الشاعر أحمد الشهاوي، رحيل عبدالمجيد محمد، شقيق الكاتب الدكتور بهاء عبدالمجيد الذي رحل في ديسمبر الماضي، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، وأحدث رحيله حالة من الحزن في الوسط الثقافي، وأعقب رحيله ببضع أيام وفاة والدته، دون علمها برحيله.

وأعلن «الشهاوي» عبر فيس بوك رحيل شقيق الكاتب بهاء عبد المجيد، قائلًا: «ذهب إلى الفردوس قبل ساعات صديقي وأخي الحبيب عبد المجيد محمد، شقيق الكاتب الروائي الدكتور بهاء عبد المجيد الذي رحل قبل أشهر، وبعده بأربعة أيام رحلت والدته، وقبلها أيضا بأشهر رحل الأخ الأكبر لهما خالد عبد المجيد، رحمة الله عليهم جميعا».

أبرز المعلومات عن بهاء عبدالمجيد

وتوفي الكاتب الروائي بهاء عبدالمجيد، مدرس الأدب الإنجليزي بجامعة عين شمس، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، في 13 ديسمبر 2020، ولحقت به والدته بعد رحيله بـ4 أيام.

حصل على درجة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي في عام 2000 وعنوانها: «تطور التيمات الأدبية في أعمال شيمس هيني الشعرية»، كما حصل عام 1996 على الماجستير في الأدب الإنجليزي بعنوان: «موضوع العنف في شعر تيد هيوز عن الحيوان» من قسم اللغة الإنجليزية - كلية التربية - جامعة عين شمس.

أبرز أعمال بهاء عبدالمجيد

وقدم بهاء عبدالمجيد العديد من الأعمال الأدبية طوال مشواره، وصدر له مجموعة من الأعمال منها: «البيانو الأسود» و«جبل الزينة» و«ورق الجنة» و«خمارة المعبد» و«النوم مع الغرباء» و«سانت تريزا» و«طقوس الصعود»، وآخر أعماله رواية «القطيفة الحمراء» الصادرة عن مكتبة الشروق عام 2019.

بهاء عبدالمجيد وجائزة الدولة

وحصل «عبد المجيد» على جائزة الدولة للتفوق في الآداب بعد رحيله، التي أعلنتها وزارة الثقافة في 1 يونيو الماضي، حيث يجوز للأدباء الراحلين الحصول على جوائز الدولة إذا تم ترشيحهم لها قبل رحيلهم.وطبقا للائحة المجلس الأعلى للثقافة.