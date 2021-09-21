ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواد البترولية بالقاهرة

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها؛ فقد أكدت معلومات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بتخزين مواد بترولية مستولى عليها من إحدى خطوط البترول بمخزنين كائنين بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزنين المشار إليهما، وأمكن ضبط «20 شخص»، وبحوزتهم «9 وصلات معدنية - 3 محبس كبير - مجموعة من سلوك اللحام ومفتاح إنجليزي وأسلاك كهربائية خاصة بماكينة اللحام وقطعة حديد إسطوانية الشكل - حقيبة معدات بداخلها جهاز لحام – مبلغ مالي - 14 هاتف محمول - مظروف بداخله بعض الأوراق الخاصة بالحسابات - 7 موتور شفط - 10 خراطيم مختلفة الأحجام – 44 جركن مواد بترولية - 5 مقياس حديدي ونحاسي - بندقية خرطوش - 3 طلقات من ذات العيار - 9 سيارات بداخل اثنين منهم 15000 لتر مواد بترولية – 40 ألف لتر من المواد البترولية داخل الخزانات – خزانات سعة 30 ألف لتر فارغة» وبمواجهتهم اعترفوا باستيلائهم على تلك الكميات من المواد البترولية وتخزينها بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.