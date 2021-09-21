ضبط شخصين خطفوا مسنا بحلوان لوجود خلافات بينهما وبين نجله

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من «موظفة، مقيمة بدائرة القسم» بحضور شخصين «غير معلومين لديها» للشقة سكنها حال تواجدها بعملها وقيامهما بالسؤال عن شقيقها «عاطل، مقيم بمحافظة الجيزة (له معلومات جنائية)» وعقب علمهما بعدم تواجد الأخير قاما باصطحاب والدها عنوة داخل سيارة «دون لوحات معدنية»، وانصرفا لجهة غير معلومة، وأضافت بعدم علمها بمكان تواجد شقيقها سالف الذكر.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «3 سائقين (لأحدهم معلومات جنائية) مقيمون بمنطقة الصف بالجيزة».

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط اثنين منهم حال استقلالهما سيارة ملك أحدهم «والمستخدمة في ارتكاب الواقعة».

بمواجهتهما أقر أحدهما بأنه نظرا لوجود خلافات مالية بينه وبين شقيق المُبلغة حول تجارة المواد المخدرة فخطط والمتهم الهارب على اختطاف والده «المجني عليه» واحتجازه بشقة سكنية ملك أحدهم كائنة بمنطقة الصف، لإجبار نجله على دفع المبالغ المالية قيمة المواد المخدرة وفي سبيل ذلك استعانا بمالك السيارة المضبوطة لتنفيذ مخططهما، وأقر الثاني بما جاء بأقوال الأول.

وتم بإرشاد أحدهما العثور على المجني عليه داخل الشقة المشار إليها، وبسؤاله اتهم المتهمان والهارب بإختطافه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.