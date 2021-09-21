مصدر بـ«الموسيقيين»: شاكوش دائم الهجوم علينا و«مش هيشوف النقابة تاني»

تسببت تصريحات مؤدي المهرجانات حسن شاكوش في إحداث أزمة داخل نقابة المهن الموسيقية، بعد أن أدلى بتصريحات لأحد البرامج التلفزيونية أمس، وهاجم فيها النقابة ومجلسه، متهمهم بالتعنت ضده، مشيرا إلى أنهم يتركون باقي مؤديين المهرجانات والمطربين، يحييون الحفلات بفلاشات بدون حساب.

مصدر بالنقابة: حسن شاكوش ما زال يخطئ فى حق الموسيقيين

وأوضح مصدر من الموسيقيين لـ«الوطن»، أن حديث شاكوش ليس له أي معنى بالنسبة لهم، مشيرا الى أن النقابة أول قرار أصدرته لمطرب مخالف، كان الفنان أحمد سعد الذى يعد أحد أصدقاء نقيب الموسيقيين، ما يدل على أن النقابة لا تتهاون في أي حادث يقع أمامها.

وأشار المصدر، إلى أن ما يفعله شاكوش، هو محاولة منه للإساءة للنقابة، وهو أمر سيأزم موقف للغاية، وسيكون التماسه مرفوض تماما، حينما يتم مناقشته، لأنه يواصل الإساءة للنقابة ومجلسها وأعضائها، وهو أمر يرفض النقيب هاني شاكر والمجلس، قائلا: «مش هيشوفها تاني عشان مفيش حد فى النقابة مش ملتزم».

هاني شاكر: حسن شاكوش شطبه نهائي

كان شاكوش خرج في تصريحات تلفزيونية قال فيها، إنه لا يعرف سبب إيقافه إلى الآن، مشددا على أنه لم يخطأ في حق أي شخص، وأنه ما زال جالس فى منزله بدون عمل، رغم عروض وطلبات العمل التي تنال عليه.

أشار هاني شاكر، خلال حديثه لـ«الوطن»، إلى أن قرار شطب حسن شاكوش، سيكون نهائي بعدم إعطائه تصريح من جديد للغناء، لافتًا إلى أن القرار الذي اتخذه ضد الفنان أحمد سعد بتغريمه، كان إلزاميًا، حتى لا يتكرر الأمر مرة ثانية.

كانت نقابة المهن الموسيقية، اتخذت قرار بسحب تصريح حسن شاكوش للغناء لأجل غير مسمى، وهو يعد أمرا بالشطب بسبب إساءته لعازفي الأيقاع.