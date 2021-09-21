الجمعية المصرية للحساسية توضح طرق الوقاية من الفيروسات في فصل الشتاء

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم وصل لـ 229.8 مليون شخص، ولكن هناك مليارات لم يُصابوا بهذا الفيروس حتى الآن، وهو ما يُعطي بارقة أمل بأن هناك أشخاص لم يُصابوا بكورونا حتى الآن، « عاوزين بقى نبقى زي الناس الشاطرين اللي مجلهاش كورونا، لإننا ممكن نعيش في الكوكب ده، وميجلناش كورونا أو نصاب بأي فيروسات سواء الانفلونزا أو البرد أو كورونا».

طرق الوقاية من الفيروسات في الشتاء

وأضاف «بدران»، خلال حواره على شاشة «Extra news»، أن هذا الأمر لن يتحقق سوى بمعرفة طرق الوقاية من أجل النجاة من تلك الفيروسات، معددًا سبل الوقاية خاصة في الشتاء والخريف، وهي ألا نعطس أمام بعضنا البعض، ونترك مسافة كبيرة عند السعال، فضلًا عن معرفة أتيكيت العطس، ولا نلمس السطح إلا بعد تطهيره، وإذا جرى لمس السطح فعلينا تطهير أيدينا قبل لمس الأنف والفم والعين، والابتعاد عن بعضنا البعض، وبهذا ننجو من 202 فيروس وليس واحدًا.

20% من المواطنين مصابون بحساسية الأنف

وأشار عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إلى أن عدد الفيروسات 202، من بينهم 200 فيروس يسببوا نزلات برد، والباقي للفيروسات الجديدة مثل الكورونا وغيره، مشددًا على ضرورة اتباع طرق الوقاية خاصة للأشخاص الذين يعانون من حساسية الأنف، « فيه 20% على الأقل من الناس اللي بتشوفنا عندها حساسية أنف، وهذه الحساسية إما تأتي بعطسة أو صداع أو علامة في الوجه، أو صداع غير معلوم السبب، فلازم نعرف الأعراض عشان نعرف العلاج بشكل جيد».

«بدران»: أعراض كورونا التي ظهرت في وهان مختلفة عن «دلتا»

وأوضح الدكتور مجدي بدران، أنه عندما نعرف أعراض حساسية الأنف، والتأكد من الإصابة به من هنا يبدأ الشخص بالابتعاد عن الأتربة، وغسل الأنف بمياه الملح، وأخذ الأدوية الملائمة والمضادة لهذه الحساسية ومن هنا يستجيب الشخص للعلاج، بينما أعراض الانفلونزا تكمن في ارتفاع درجة الحرارة، وتكسير في العظم، ويبدأ الشخص في التحسن بعد عدة أيام، بينما فيروس كورونا النسخة الكلاسيكية التي ظهرت في ووهان مختلفة في أعراضها عن سلالة «دلتا».

انتشار سلالة دلتا في 170 دولة حول العالم

وتابع: «الكورونا الكلاسيكية القديمة أعرضها السعال الجاف، وارتفاع درجة الحرارة، وانعدام الشم والتذوق والإسهال والصداع، أما الجديد في سلالة دلتا والمنتشرة في 170 دولة ومنها دولة مصر، فأعراضها نزله برد شديدة، صداع شديد، لا يستجيب للأدوية، رشح للأنف، والتهاب في الحلق، ممكن في الأطفال تيجي حاجات معوية زي إسهال وقيء ومغص في البطن وحساسية، وإحمرار في العين والجلد، بس قل أوي فقدان الشم والتذوق».