القصة الكاملة لضبط عاطل وزوجته قتلا سائقا.. «ألقيا جثته في النيل»

تغيب عن أسرته قرابة الأسبوعين، وحُرر محضر بشأن غيابه، على أمل أن يعود الشاب المجني عليه سالمًا لأهله، لكنه عاد جثة هامدة بعد قتله على يد عاطل وزوجته، وإلقائه في مياه نهر النيل بمنطقة الوراق، بعد خنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة ولقى مصرعه، وتحول الشاب الذي يعمل «سائق توك توك» لجثة هامدة.

العثور على جثة مجهولة في مياه النيل

استطاعت الأجهزة الأمنية كشف ملابسات الواقعة سريعًا، بعد انتشال شرطة المسطحات المائية جثة طافية على السطح، ملفوفة داخل سجادة منزل، ومربوطة بحبل وسلك، على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث بعد تلقي بلاغ لقسم شرطة الوراق، وتم كشف غموض الواقعة بعد إجراء البحث والتحريات تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية.

الكشف عن هوية الجثة

تبين من التحريات الأولية التي أجرتها المباحث، أن الجثة التي تم العثور عليها لذكر مجهولة الهوية، ومخنوق بحبل ملفوف حول رقبته، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العميد هاني شعرواي، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت المباحث النيابة العامة لمباشرت التحقيقات.

عودة الشاب المتغيب جثة هامدة

كما كشف فريق البحث أن الجثة التي تم العثور عليها لشاب يعمل سائق «توك توك»، ويبلغ من العمر 17 عامًا، ومقيم بمنطقة المنيرة الغربية، وكان قد تغيب عن أهله منذ يوم 6 من شهر سبتمبر الجاري وتم تحرير محضر بغيابه.

اعترافات المتهمين بارتكاب الجريمة

وتمكن فريق البحث من معرفة مرتكب الجريمة، وتبين أن عاملا وزوجته، استوقفا الشاب المجني عليه، واصطحباه إلى شقتهما في منطقة الوراق، واختفى من بعدها، وتم تحديد مكان المتهمين وإلقاء القبض عليهما حيث اعترفا بارتكاب الواقعة، حيث قال الزوج المتهم: «طلبنا من الشاب نقل شوية أغراض من شقة لينا في الوراق ووقت ما كان بيساعدنا جبنا حبل وخنقناه بيه لحد ما مات في إيدينا».

انتهت اعترفات المتهمين، بإرشاد رجال الأمن عن مكان «التوكتوك» المملوك للشاب المجني عليه، وقالت الزوجة المتهمة: «لفيناه بعد ما اتأكدنا إنه مات في سجادة وربطناه وبعد ما الليل جه روحنا رميناه في نهر النيل من أعلى كوبري الساحل».

حبس المتهمين على ذمة التحقيقات

وناظرت النيابة العامة الجثة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان أسباب الوفاة، وقررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.