تفاصيل اعتراف قاتل عجوز الجيزة: «كنت رايح أسرق الدهب والفلوس»

«كنت رايح أسرق الدهب والفلوس بس ماتت في ايدي بالغلط».. تلك الكلمات ملخص اعتراف «فني دش»، أمام المباحث، بعد القبض عليه، بتهمة قتل عجوز داخل منزلها في العمرانية وسرقتها، وشرح المتهم تفاصيل جريمته، وقال إنه سرق مبلغ 5 آلاف جنيه، وشاشة تليفزيون وهاتف محمول.

بينت تحريات المباحث، أن المتهم تربص بالمجني عليها بعد معرفته أنها تقيم بمفرها داخل الشقة، من خلال عمله فني دش وتردده على العقار التي تقيم فيه لتصليح وصلات الدش، وأنه ذهب قبل أيام إلى شقة المجني عليها، عندما طلبته لتصليح الدش الخاص بالتليفزيون.

قاتل عجوز العمرانية سرق هاتفها و5 آلاف جنيه

وأفادت تحريات المباحث أن قاتل عجوز العمرانية ذهب إلى شقتها بزعم أنه سيقوم بتصليح وصلات الدش وطرق باب الشقة وأخبرها أنه أحضر إليها جهاز ريسيفر جديد، وخلال دخوله الشقة نجح في قتل السيدة عن طريق كتم أنفاسها حنتى لفظت أنفاسها الأخيرة في الحال واستولى على مبلغ مالي 5 آلاف جنيه عثر عليه في دولاب غرفة نومها، وبحث عن مشغولات ذهبية فلم يجد شيئًا وقبل مغادرته للشقة استولى على هاتف المجني عليها وشاشة التليفزيون.

ابنة عجوز العمرانية اكتشفت الجريمة

أفادت تحريات المباحث، بأن إبنة المجني عليها ذهبت لزيارة والدتها في شقتها بالعمرانية، فطرقت باب الشقة مرات كثيرة، فلم تتلقى إجابة، فاستغاثت بالجيران، وفتحت باب الشقة، وعند دخولها، وجدت والدتها جثة هامدة ملقاة على الأرض، فأبلغت قسم شرطة العمرانية بالحادث.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين من سماع أقوال ابنة المجني عليها، وجود سرقة مقتنيات من الشقة، وهي عبارة عن هاتف المجني عليها، وشاشة تليفيزيون، ومبلغ 5 آلاف جنيه، وبالانتقال ومعاينة الشقة، تبين سلامة منافذها، وظهرت آثار إحمرار على رقبة المجني عليها، ما يوضح مقاومتها للقاتل وقت أن كتم أنفاسها، كما أحدث بها كدمات متفرقة بالجسم.