مدرب يد بالفيوم يضرب طفلا ويصيبه بشرخ في الضلوع

أقدم مدرب كرة يد بنادي قارون الرياضي في الفيوم، على الاعتداء على طفل بالضرب، تعنيفا له على تراجع آداؤه أثناء التدريب ما تسبب في إصابته بكدمة شديدة في الحجاب الحاجز وشرخ بالضلوع.

مدرب يلكم طفلا في صدره

وقالت نهى يوسف غيضان والدة الطفل «كريم»، إنّ ابنها يتدرب ضمن فريق كرة اليد في نادي قارون الرياضي بالفيوم، ولم يكن تركيزه كافياً خلال التدريب بسبب عنف المدرب معه بحجة أنّ لديهم بطولة يوم الثلاثاء المقبل، فقام المدرب بضربه بالـ«بوكس»، في صدره، وحينما شعر ابنها بالألم طلب منه المدرب الجلوس للراحة وعدم استكمال التمرين وتركه ورحل دون أن يطمئن عليه.

نقل «كريم» للمستشفى

وأوضحت والدة الطفل أنّه حينما ازداد ألمه، اصطحبه زملائه إلى الطبيب المتواجد في النادي، فأخبرهم بضرورة إبلاغ أسرته بسرعة، نظراً لحاجته إلى الذهاب للمستشفى وإجراء أشعة، لافتة إلى أنها فوجئت بإتصال هاتفي من زملاء ابنها يبلغوها بما حدث.

مدرب يُصيب طفل بشرخ في الضلوع

وأضافت أنّها اصطحبت طفلها للمستشفى وخضع لإجراء أشعة وتبينّ إصابته بكدمة شديدة في الحجاب الحاجز، موضحةً أنّ الطبيب طلب منها إجراء أشعة رنين مغناطيسي لشكه في وجود نزيف بالرئة، وكشفت الأشعة أنّ طفلها مصاب بشرخ في الضلوع مع كدمة في الحجاب الحاجز.

وأضافت والدة «كريم»، أنّها اشتكت لإدارة نادي قارون الرياضي، فطلبت الإدارة عدم التصعيد، ووعدت بمحاسبة المدرب وإيقافه عن العمل، ولكنها فوجئت بعدم إتخاذ أي إجراء ضده وسيشارك في بطولة كرة اليد التي حرم ابنها من المشاركة فيها بعد إصابته.

أسرة كريم تطالب بمحاسبة المدرب

وطالبت والدة الطفل، مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الفيوم، بإيقاف المدرب عن العمل والتحقيق معه فيما فعله مع ابنهم، ومحاسبته حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على أي طفل بحجة التدريب.