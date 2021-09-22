«البحوث الفلكية» عن الاعتدال الخريفي: «ملوش علاقة بدرجة الحرارة»

قال الدكتور جاد القاضي، مدير المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الأرض تدور حول نفسها مرة باليوم، وتأتي بالليل والنهار، وتدور مرة حول الشمس وتأتي بفصول السنة الأربعة، وأثناء دوران الأرض حول الشمس تتعامد الشمس على أجزاء من الأرض، واليوم الشمس متعامدة تماما على خط الاستواء، وهذا يعني أن نصف الكرة الشمالي ونصف الكرة الجنوبي الليل والنهار بهما معتدلان، وتبدأ الشمس بعد ذلك باتجاه الجنوب ويبدأ الخريف اليوم 22 سبتمبر، ويسمى بالاعتدال الخريفي، والاعتدال الخريفي ليس له علاقة إطلاقا بدرجات الحرارة، شارحا «الشمس هتبدأ تتحرك في اتجاه الجنوب، وبالتالي يكون الجو لطيفا بالشمال، وهو تحرك تدريجي من الصيف للشتاء، ولكن الاعتدال الخريفي هذا ليس له علاقة بالحرارة ولكن له علاقة بطول الليل والنهار».

قدماء المصريين برعوا في علوم الفلك

وأضاف مدير المعهد القومي للبحوث الفلكية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزي، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن قدماء المصريين برعوا في علوم الفلك ودراسة الظواهر الفلكية وما يتعلق بها، وأحد أوجه الاستفادة من التغير الفلكي هي مواسم الزراعة، ولولا اختلاف الليل والنهار واختلاف الفصول الأربعة الذي جعل الفلاح المصري القديم يختار المحاصيل بعناية، وعلى رأسها الأرز والقمح والذرة يزرعها في مواسم معينة، وهناك ظواهر أخرى مرتبطة بمقاييس النيل، والذي كان منها بداية السنة القبطية القديمة والسنة المصرية.

المصري القديم أجرى تأريخا للأيام والسنوات قبل معرفة العالم للقراءة والكتابة

وشرح مدير المعهد القومي للبحوث الفلكية أن المصري القديم تقدم وبرع في دراسة الفلك، وبدأ المصري القديم يجري تأريخا للأيام والسنوات منذ 6263 عاما، قبل معرفة العالم للقراءة والكتابة.