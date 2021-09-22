وفاة الرئيس الجزائري السابق عبدالقادر بن صالح

أعلنت صحيفة الشروق الجزائرية وفاة رئيس الجزائر السابق، عبدالقادر بن صالح، عن عمر ناهز 80 عاما، حيث توفي الفقيد الذي شغل منصب رئيس مجلس الأمة السابق، بعد تدهور صحته، وذلك حسب ما أعلنت القناة الوطنية الجزائرية.

وشغل عبدالقادر منصب الرئيس المؤقت للجمهورية الجزائرية منذ مارس 2019، بعد استقالة عبدالعزيز بوتفليقة، بعد انقضاء 90 يوما مدد المجلس الدستورى بفتوى دستورية بقاء رئيس الدولة بن صالح في منصبه حتى تنظيم الانتخابات الرئاسية 2019.