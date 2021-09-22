نجاة المستشار الأول للرئيس الأوكراني من محاولة اغتيال بالرصاص

أكدت وزارة الداخلية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، محاولة اغتيال سيرجي شيفير، المستشار الأول لـ«الرئيس الأوكراني»، مشيرة إلى إطلاق أعيرة نارية على سيارته بالقرب من كييف، مما أدى إلى إصابة سائقه.

ولا يزال المستشار الرئاسي الأوكراني سيرجي شيفير، الذي أُطلقت النار على سيارته، على قيد الحياة وبصحة جيدة، لكن من غير المعروف ما إذا كانت هناك تهديدات ضده، وفقا لرئيس فصيل حزب خادم الشعب الموالي للرئاسة في البرلمان الأوكراني، ديفيد أراخامية.

سبوتنيك: شيفير في حالة صدمة في أعقاب الهجوم

وبحسب وكالة «سبوتنيك» الأوكراينة، فإن مستشار رئيس أوكرانيا شيفير في حالة صدمة في أعقاب الهجوم، الذي يعتقد أنه كان المستهدف فيه، وهو الآن في مكان آمن.

وتعمل فرق الشرطة الاستقصائية والعملياتية على الفور؛ في عملية خاصة للبحث عن المهاجمين.