البورصة تعاود الارتفاع بالمستهل و«الثلاثيني» يستهدف مستوى 10600 نقطة

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي، حيث صعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.83%، عند مستوى 10585.35 نقطة.

ارتفاعات بمؤشرات البورصة اليوم

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 1.8%، ليستهل الجلسة عند مستوى 2645.72 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 1.65%، مستهلاً التعاملات عند مستوى 3594.15 نقطة.

فيما صعد المؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 1.63%، مستهلاً التعاملات عند مستوى 2258.47 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات بلغت قيم التداولات في وقت كتابة التقرير 241.7 مليار جنيه، من خلال التداول على 75.65 مليون سهم، عبر تنفيذ 10.915 ألف صفقة.

ارتفاع 79 سهما من الأسهم المتداولة بالبورصة اليوم

وشهدت بداية الجلسة التداول على 170 سهمًا، إذ ارتفع 79 سهمًا، فيما انخفض 5 أسهم أخرى، واستقر 86 سهمًا دون تغيير.

ضريبة الأرباح الرأسمالية

ولايزال السوق يترقب ما سيتم اتخاذه بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية من قبل وزارة المالية، وهل سيتم تطبيق الضريبة بداية العام الجاري أم سيكون هناك نظر في تطبيقها، حيث ظهرت آثار الحديث عن تطبيق هذه الضريبة على السوق وسط مطالب بإلغائها.

ومع ارتفاعات اليوم يتوقع حسين عيد، محلل مالي بشركة انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، أن يتجه المؤشر المؤشر الرئيسي للبورصة إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسي 10600 نقطة.

وفيما يخص المؤشر «إيجي اكس70» يتوقع عيد بعد هذه الارتفاعات الصباحية، وانتهاء عمليات التصحيح وجني الأرباح العودة مرة أخرى إلى الأداء الإيجابي لأغلب أسهم المضاربات والمتاجرة السريعة ليستهدف المؤشر مستوى المقاومة 2600 ثم 2660 نقطة.

وكانت البورصة قد اختتمت تعاملات جلسة أمس على تراجعات ملحوظة، أدت إلى خسائر كبيرة في جميع المؤشرات، نتيجة للأداء السلبي لأغلب الأسهم القيادية، حيث كسر المؤشر الرئيسي مستويات الدعم الرئيسية.

وعلقت إدارة البورصة المصرية اليوم، التداول في مستهل تعاملات الجلسة الصباحية لمدة دقيقة، حدادا على وفاة وزير الدفاع الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي.