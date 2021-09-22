«مميش»: المشير الطنطاوي كان يعشق تراب مصر وقراراته حاسمة (فيديو)

قال الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس، إن المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق والرئيس عبدالفتاح السيسي، حافظا على مصر في فترة من أصعب الظروف.

مميش: المشير طنطاوي كان «طاهر اليد عفيف اللسان»

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس خلال لقاء مع برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر: «كان هناك حب كبير بين المشير طنطاوي والرئيس عبدالفتاح السيسي، فقد كان المشير يعشق تراب مصر وقراراته حاسمة ولم يظلم أحدا، وكان طاهر اليدين وعف اللسان، لكنه تولى المسؤولية في أصعب ظروف يمكن أن تمر بها البلاد».

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس: «أتمنى أن يسبق اسمه بكلمة البطل، فقد كان بطلا من أبطال مصر وحافظ عليها في أصعب الظروف، فقد جرى حصار وزارة الدفاع وكان متأثرا جدا، وفي الفترة التي تولي المسؤولية فيها، لم يعان المواطنون من نقص في السلع الغذائية، وكان الشعب المصري هو الأولوية الأولى، وطور القوات المسلحة المصرية رغم الغمة».

وكان المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق، قد توفي بالأمس عن عمر ناهز 86 عاما، وأقيمت له جنازة عسكرية شارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من كبار رجال الدولة.