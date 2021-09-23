حظك اليوم برج العذراء الخميس 23-9-2021 مهنيا وعاطفيا

من سمات مولود برج العذراء الميل في اعتزال الناس والعلاقات الاجتماعية والوحدة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

تنافر القمر مع عطارد في منزلي المال يطالبك أن تراجع خطواتك وتنظيم نفقاتك وتأنّ في البيع والشراء.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

تقترب ممن تحب وتركز على أهدافك وتلحظ جيدا ما يدور حولك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان الراحل عامر منيب، ويوافق تاريخ ميلاد 2 سبتمبر.