إحالة 46 موظفاً في محليات دكرنس للتحقيق لـ«التزويغ»

أمر رئيس مركز ومدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، بإحالة 46 من العاملين بالوحدات المحلية في قريتي «ديمشلت» و«دموه» للتحقيق لتغيبهم عن العمل، خلال جولة مفاجئة، وذلك تنفيذاً لتعليمات المهندس السيد عبد السلام، رئيس مركز ومدينة دكرنس، لتفقد سير العمل والانضباط الوظيفي بنطاق المركز.

غياب 46 موظفاً بالوحدات المحلية

وتفقد عاطف سعد، نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس، الوحدة المحلية في ديمشلت، والوحدة المحلية في دموه، ضمن المتابعة اليومية لسير العمل والانضباط الوظيفي بنطاق المركز، وخلال الجولة تبين تغيب 46 من العاملين بالوحدتين المحليتين عن العمل، وقام نائب رئيس المدينة برفع مذكرة للمهندس السيد عبد السلام، رئيس مركز ومدينة دكرنس، الذي قرر على الفور إحالتهم للتحقيق بالشئون القانونية برئاسة المركز.

وتابع نائب رئيس مركز ومدينة دكرنس رفع تجمعات وتراكمات القمامة بشوارع ديمشلت، وتفقد محيط مجمع الخدمات بالوحدة المحلية بدموه، ووجه بإزالة 2 جراج مقامة بالصاج والقماش.

وتبين لنائب رئيس مركز ومدينة دكرنس، أثناء المرور، وجود سقف خرساني مازال محمولاً على الشدة الخشبية، وبفحص الأوراق تبين عدم حصوله على ترخيص بناء، ووجه لرئيس الوحدة المحلية بدموه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال عاطف سعد إن هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً لتوجيهات المهندس السيد عبد السلام، رئيس مركز ومدينة دكرنس، بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين ومتابعة الانضباط الوظيفي ومنع التعديات وإزالة المخالفات.

إزالة 7 حالات تعديات

وأشرف «سعد»، في وقت سابق، يرافقه الدسوقي الشربيني، رئيس الوحدة المحلية بديمشلت، والسيد أبو حلاوة سكرتير الوحدة، ومسئولي التعديات بالوحدة والإدارة الزراعية، على إزالة 7 حالات تعدي على أرض زراعية بالبناء المخالف بالبلوك الأبيض، على إجمالي مساحة حوالي ألف متر مربع، في قرية «ميت النحال»، التابعة للوحدة المحلية بديمشلت، وذلك في إطار حملات التصدي لمخالفات البناء ومنع التعديات على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين في الحال.