الحكومة توقع اتفاقا بحجم أعمال يزيد على مليار جنيه.. لتوفير مصادر دخل جديدة لسائقي التاكسي

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مراسم توقيع عقد شراكة استراتيجية بين شركة الوطن للإعلانات المتنقلة «إعلاني»، وشركة «باي ناس» للمدفوعات والحلول الرقمية، وذلك بمقر الهيئة.

توفير مصادر دخل جديدة لسائقي التاكسي

ويمثل عقد الشراكة، الذي جرى توقيعه، خطوة مهمة لتوفير مصادر دخل مبتكرة باستخدام وسائط الإعلان التكنولوجية المختلفة لسائقي التاكسي، تماشيًا مع جهود الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي من خلال توفير مصادر دخل جديدة عبر وسائط الإعلان التكنولوجية المختلفة لسائقي التاكسي، عن طريق استخدام المساحة الإعلانية على المركبات، فضلا عن توفير خدمات تمويلية لتجديد سيارات التاكسي وبرامج تقسيط لقطع غيار السيارات، وإتاحة خدمات دفع الأجرة بوسائل الدفع غير النقدية، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو تشجيع المدفوعات الإلكترونية خاصة في المناطق السياحية، حيث تقدر الشراكة بين الشركتين بحجم أعمال يزيد على مليار جنيه في السنة الأولى.

وعقب التوقيع، أكدت وزيرة التعاون الدولي على الاهتمام الحكومي بدعم بيئة ريادة الأعمال في مصر والشركات الناشئة من خلال شركة «مصر لريادة الأعمال والاستثمار»، مضيفة أن هذه الشركة تتيح فرصًا لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية المهتمة بمجال ريادة الأعمال، كما تمتلك ميزة تنافسية من خلال استهداف مراعاة المعايير البيئية والحوكمة في مجالات الاستثمار بالشركات الناشئة.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الشركات الناشئة تلعب دورًا حيويًا في ظل عصر الثورة الصناعية الرابعة في دفع خطط التنمية، وكان لها دور كبير في دعم استمرارية الأعمال خلال جائحة كورونا، موضحة أن مصر تعد مركزًا إقليميًا واعدًا للشركات الناشئة، وأن تجربة شركة مصر لريادة الأعمال تعكس التزام الدولة بتعزيز هذه التجربة.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حرصه على توفير الدعم لرواد الأعمال والشركات الناشئة، وإتاحة الفرص أمام شباب مصر الواعد وتوفير الإمكانات اللازمة التي تتيح لهم تنمية قدراتهم على العمل والإبداع، مشيراً إلى أن هيئة الاستثمار تتبني عدة محاور لدعم وتمكين الشباب خاصة في مجال ريادة الأعمال؛ إذ جرى تأسيس وتفعيل دور مركز«فكرتك شركتك لدعم ريادة الأعمال» لتقديم خدمات مختلفة للشركات الناشئة خلال جميع مراحل تأسيس مشروعاتهم؛ بدءا من مرحلة فكرة المشروع ومرورا بمراحل التخطيط للموارد المالية، ووصولاً لمراحل تأسيس مشروعاتهم المنتجة التي توفر لهم فرص العمل.

«حمزة»: 30% زيادة على الدخل الشهري لسائق المركبة

وأكد سيف الإسلام حمزة، رئيس مجلس إدارة شركة إعلاني، أن المردود الاقتصادي على سائق المركبة سيحقق زيادة بنسبة 30% عن دخله الشهري، بالإضافة إلى الميزات الأخرى من برامج تمويلية.

كما أكد محمد منير، الرئيس التنفيذي لشركة «باي ناس» أهمية الشراكات الاستراتيجية في تحقيق مهمة توفير الخدمات المالية والتأمينية لدعم الشمول المالي وتعزيز كفاءة وإنتاجية الاقتصاد، وقال إن ذلك سيسهم في تحسين مستويات المعيشة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تعد حجر الزاوية في مهمتنا.

تجدر الإشارة إلى أن شركة الوطن للإعلانات المتنقلة «إعلاني» تستهدف تقديم مشروع اجتماعي واقتصادي للنهوض بقطاع المركبات في مصر، فيما تعد شركة «باي ناس» للمدفوعات والحلول الرقمية شركة مصرية رائدة في توفير الحلول المالية وكروت المدفوعات من خلال منصة رقمية تقدم مزايا وخدمات مالية وتأمينية مصممة لتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع المصري.