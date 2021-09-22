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محمود مسلم

بروتوكول بين جامعة مصر للعلوم والجهاز المركزي للإحصاء في إجراء المسوح

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الوطن
05:18 م | الأربعاء 22 سبتمبر 2021
جانب من التوقيع

جانب من التوقيع

وقع مركز بحوث واستطلاعات الرأي العام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بروتوكول تعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث وقع عليه كل من الدكتور عمرو الليثي رئيس مجلس إدارة المركز، وطاهر حسن صالح رئيس قطاع الإحصاءات والتعدادات بالجهاز، كما شهد التوقيع كل من الدكتور محمد عمر أبو دوح رئيس الجامعة والدكتور عصام فرج مدير المركز، وأعضاء مجلس الإدارة.

وينص البروتوكول الموقع على التنسيق والتعاون في إجراء المسوح الميدانية وتبادل البيانات والدوريات والأبحاث والإصدارات والدراسات، وعقد ندوات ومؤتمرات مشتركة وتشكيل لجنة دائمة بين المركز والجهاز لمتابعة الأعمال ومدى تحقيق ما تم الاتفاق عليه.

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