«التنمية والبيئة» تتابعان مستجدات إدارة المخلَّفات

عقد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعاً موسعاً لمتابعة مستجدات الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلَّفات البلدية الصلبة، من حيث البنية التحتية وعقود التشغيل ومنظومة تحويل المخلَّفات إلى طاقة، والدعم المؤسسى.

وقالت وزارة التنمية المحلية، فى بيان، أمس، إنه تم تنفيذ نحو 80% من البنية التحتية لمنظومة المخلَّفات بالقاهرة، من محطات وسيطة ومصانع، وتسليم 6 مدافن صحية بعدد من المحافظات، وتسليم عدد من المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة بمحافظات القاهرة والفيوم، وبنى سويف، فيما يجرى إنشاء 3 خطوط بدار السلام بسوهاج، وتونا الجبل بالمنيا، كما تم العمل على تطوير مصنع المحلة بالغربية، واستمرار رفع التراكمات بالموقع من قبَل الهيئة العربية للتصنيع.

«شعراوى»: الخطة تتضمن إنشاء مدافن صحية آمنة وإغلاق العشوائية

وقال «شعراوى» إن خطة تنفيذ مشروعات البنية التحتية تسير وفقاً للجداول الزمنية التى تم وضعها، وتتضمن إنشاء مدافن صحية آمنة للمساعدة فى التخلُّص الآمن من المخلَّفات، بالإضافة إلى إغلاق المقالب العشوائية.

من جانبها، قالت وزيرة البيئة إن إشراك القطاع الخاص فى الجزء الخاص بالتدوير يأتى فى إطار تنفيذ محطات المعالجة لتحويل المخلَّفات لطاقة، التى تم إحراز نتائج مبشرة بها بدءاً بتنفيذ أول مشروع رائد فى مصر وهو تحويل المخلَّفات إلى طاقة، وهو مشروع إرشادى بقرية قلهانة بمركز إطسا فى الفيوم لمعالجة المخلَّفات وتحويلها إلى طاقة.