التضامن: تقديم خدمات علاجية مجانية لـ140 ألف مدمن سنويا في سرية تامة

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن نحو 140 ألف مريض إدمان يستفيدون سنويًا من خدمات علاج الإدمان المجانية، وفي سرية تامة من خلال الخط الساخن «16023».

160 متعافيا يمثلون 13 محافظة شاركوا في الدوري الرياضي

وأضافت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش فعاليات ختام بطولة الدوري الرياضي للشباب المتعافين من تعاطي المخدرات، ونظمه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالمركز الأولمبي بالمعادي، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة، والممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وأعضاء مجلس النواب وومثلي الوزارات المعنية وكبار الإعلاميين، أن البطولة هي النسخة الرابعة من دوري «أنت أقوى من المخدرات»، تحت شعار «التعافي بطولة»، بمشاركة 160 متعافيا يمثلون 13 محافظة.

القباج: الأمل موجود في العلاج والتعافي من الإدمان

وأضافت «القباج» أن هذه البطولة الرياضية تبث العديد من الرسائل، والرسالة الأولى إلى المتعافين: «البطولة الأساسية هي تعافيك ورحلتك العلاجية التي تُوجت بعودتك مرة أخرى للمجتمع، كما أن ممارسة الرياضة هي أحد الأدوات الأساسية التي تساعدك على الشعور بذاتك، ولها دور حيوي في عملية التأهيل».

والرسالة الثانية إلى مرضى الإدمان الذين لم يتقدموا للعلاج حتى الآن، ونوجه لهم رسالة: «إننا اليوم وسط 160 متعافيا يمثلون نموذجا حيا للتعافي والأمل في العلاج ويفندون الثقافة السوداء للمخدرات بأن لا أمل في العلاج أو التعافي، وأقول لهم (لا)، الأمل موجود، ولكن يرتبط فقط بقرارك ورغبتك في العلاج، واليوم معنا 160 متعافيا عادوا للحياة بشغف».