إصابة 12 شخصاً في انقلاب ميكروباص جنوب البحر الأحمر

أصيب 12 شخصاً بإصابات مختلفة، قبل قليل، في حادث انقلاب سيارة أجرة محملة بالركاب «ميكروباص»، على طريق «مرسى علم - القصير»، جنوب محافظة البحر الأحمر، مساء اليوم الأربعاء، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى القصير المركزي، وجرى تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

الدفع بـ10 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى القصير المركزي

تلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، يفيد بإصابة 12 شخصاً في انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «مرسى علم - القصير»، وعلى الفور تم الدفع بعدد 10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

أسماء المصابين في حادث انقلاب ميكروباص جنوب البحر الأحمر

وتبين إصابة كل من «إسماعيل عبد الرازق محمد، ومحمود محمد نصر، وممدوح نصيف موسى، ومحمد عبد الرازق محمد، وياسمين كمال عبد الشافي، وأروى علي أحمد، وأحمد علي احمد، ومحمد على أحمد، وروفان علي أحمد، وعلي أحمد حسين، وأسعد محمد عبد اللاه».

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.

وأفاد مصدر طبي بأن الإصابات تراوحت بين كدمات وسجاحات وكسور ونزيف داخلي، وتم عمل الإسعافات الأولية ويجرى عمل الفحوصات اللازمة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة حتى تماثلهم للشفاء.

قطع الكهرباء عن مناطق بالغردقة لمدة 5 ساعات غداً

وفي سياق آخر، أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، في بيان مساء اليوم الأربعاء، بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن المستشفى العام، ومنطقة المنشية، وفندق العروسة بالغردقة، لمدة 5 ساعات غداً الخميس، وذلك من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 2 ظهراً، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.