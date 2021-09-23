أبرز المحطات في حياة الملحن الراحل محمد الرويشد: له تجربة غنائية وحيدة

عقب إعلان الفنان عبد الله الرويشد وفاة شقيقه الملحن محمد الرويشد، أمس الأربعاء، من خلال تدوينة عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، نعى فيها شقيقه، وذلك بعد معاناته مع المرض التي استمرت لـ 6 سنوات، متأثراً بالفشل الكلوي، تستعرض «الوطن» أبرز المحطات في حياة الملحن الراحل.

الملحن محمد الرويشد

محمد عبد الرحمن محمد الرويشد هو موسيقار وملحن كويتي، وله شقيقين سلكوا طريق الغناء وهما الفنان عبد الله الرويشد والمطرب عادل الرويشد، استطاع التعاون مع كبار الفنانين عن طريق تقديم عدد كبير من الألحان لهم.

يعد الملحن محمد الرويشد من الملحنين المميزين في حقبتي الثمانينات والتسعينيات من القرن الماضي، وغنى من ألحانه العديد من المطربين في الكويت والخليج والوطن العربي.

الفن يجمع محمد وعبد الله الرويشد

تعاون الملحن الراحل مع شقيقه الفنان عبد الله الرويشد، من خلال أغنيتين، كانت أولهما هي «نحن الوفا»، وهي أغنية وطنية قُدمت عام 1986، من كلمات ساير الساير، وأغنية «خذني معك»، والتي تم تقديمها في عام 1990.

تجربة محمد الرويشد مع الأعمال الدرامية والمسرحية

بالإضافة إلى تقديمه للعديد من الألحان، شارك «الرويشد» أيضا في عدد من الأعمال الدرامية والمسرحية، فمنهم برنامج «افتح يا وطني أبوابك»، التي تم تقديمه في عام 1995، ومسلسل «مسكنك يوفي» في عام 2014، ومسرحية «سمردحه» عام 1994.

تجارب الملحن محمد الرويشد الغنائية

وعن تجاربه الغنائية، قدم أغنية عاطفية باللغة العربية بعنوان «اسأل الناس» في عام 1995، وهي من كلمات عدنان الشايجي، وألحان يوسف المهنا، ولكنه لم يسجلها بصوته.

ونعى عدد من الفنانين وشركات الإنتاج الفني الملحن الكويتي الكبير، من بينهم شركة «روتانا» التي قالت في بيان صادر عنها: «نتقدم بخالص التعازي والمواساة للفنان عبدالله الرويشد وأسرته الكريمة بوفاة شقيقه الأكبر الملحن محمد الرويشد المغفور له بإذن الله».