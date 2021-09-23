معلومات عن سجن الجلمة الإسرائيلي المعتقل بداخله «الأسرى الستة»: محاصر بالجبال

أصبح سجن الجلمة الإسرائيلي، الأكثر شهرة حاليا بين سجون ومعتقلات الاحتلال؛ نظرا لنقل الأسرى الستة الذين أعيد اعتقالهم بعد انتزاع حريتهم من سجن جلبوع الإسرائيلي، إليه حيث يعرف أيضا بمعتقل كيشون التابع لمصلحة السجون الإسرائيلية في مفترق جلمة على الطريق العام ما بين حيفا والناصرة.

وكان محامو الأسرى الفلسطينيين الذين فروا من سجن جلبوع وأعادت إسرائيل القبض عليهم، قالوا إن جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» يسعى لتلفيق تهم ثقيلة لتشديد عقوبة السجن عليهم.

سجن الجلمة يقع في منطقة وعرة بين حيفا والناصرة

أما عن سجن الجلمة أو «معتقل كيشون» فتنتصب من حوله الجبال وتكاد الأشجار الخضراء المحيطة به تخفيه عن الأنظار، ويقع المعتقل في بناية قديمة منذ عهد الانتداب البريطاني، بحسب موقع مصلحة السجون الإسرائيلية.

وسجن الجلمة الإسرائيلي مخصص لنوعين من المعتقلين الفلسطينيين، الأول يتمثل في معتقلين حتى نهاية الإجراءات القضائية الذي يطلق عليهم الاحتلال «موقوفين»، ومحكومين جنائيين بهدف توزيعهم على السجون، أما النوع الثاني فيشمل معتقلين ومحكومين يبيتون في الجلمة عدة أيام ويدعون إلى المحاكم في منطقة الشمال.

وغالبية المعتقلين الذين يتابعون في مركز تحقيق الجلمة هم من أهل الضفة الغربية بشكل عام ومن منطقة جنين وضواحيها وطولكرم خاصة، ولا يخلو الأمر من وجود معتقلين بأعداد لا يستهان بها من كافة مناطق الضفة الغربية مثل رام الله، نابلس، قلقيلية، بيت لحم، الخليل، وأريحا، وسلفيت، وذلك تقريبا بشكل أسبوعي، حيث يعتبر سجن الجلمة من السجون ذات الحجم المتوسط في إسرائيل، حيث تقدر مساحته الكلية بنحو 5 كيلومتر مربع وذلك حسب الجدران الخارجية للسجن، حيث تحيط به جدران إسمنتية عالية يصل ارتفاعها إلى أربعة أمتار ويعلوها أسلاك شائكة وكاميرات مراقبة تغطي السجن ومحيطه وله بوابة حديدية ضخمة.