10 إيجابيات في الدورة التأسيسية لمهرجان إيزيس لمسرح المرأة

بعد مرور 6 أيام، على انتهاء فعاليات مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة بدورته التأسيسية، التي حملت اسم «دورة فتحية العسال»، شارك خلالها عدد من الفرق العربية والأجنبية، نعرض خلال التقرير التالي 10 إيجابيات المهرجان.

الإيجابيات

- استطاع المهرجان أن يجمع على خشبته بين 10 دول بـ 14 عرضًا مسرحيًا حيًا.

- عُرض خلال فعاليات مهرجان عرضين أون لاين، وهو يعتبر من الأشياء الجديدة خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة.

- عروض الأون لاين تمثلت في عرضي «أجنحة فريدا للطيران» من رومانيا والمتوفر في لينك على موقع يوتيوب طوال فترة انعقاد المهرجان وهو عن قصيدة الحب والحياة المؤلمة لفريدا كاهلو، ويُعبّر عنها بالعديد من الاستعارات والرموز باستخدام الدمى وأدوات رمزية ورسوم متحركة في الرمال عن حياتها ليجتمع التصميم الحركي ومسرح الرسوم المتحركة بطريقة تجعل لوحة الفنانة غارقة في تلك الأجواء تأليف فريدا كاهلو، وإخراج أليس براتو.

والعرض الثاني «الأنسة جولي» للبريطانية الصينية إيمي انج وعرض أون لاين بالتعاون بين المهرجان والمجلس الثقافي البريطاني وتدور أحداثه في مدينة هونج كونج أثناء احتفالات ليلة رأس السنة الصينية عام 1940، جولي ابنة حاكم الجزيرة البريطاني تقتحم حفل الخدم في الدور الأرضي، وما بدأ على أنه مجرد لعبة يتحول إلى معركة للبقاء حيث تتصادم معاني الجنس والسلطة والمال والعرق في ليلة حارة في دلتا نهر اللؤلؤ.

أهم العروض بالمهرجان

- تنوعت العروض المسرحية المختارة بين الاجتماعيات والسياسة وقصص الحب والرومانسية.

- كان من أهم العروض التي تم عرضها مسرحية «ليدي أم» للفنانة الهولندية آن ماري دى بروين مستوحاة من نص «ماكبث» لشكسبير.

- عُرض خلال فعاليات المهرجان مسرحية «مفتاح شهرة»، وقدمت المخرجة دعاء حمزة والفنان عماد إسماعيل مأساة الكومبارس وأحلامهم الضائعة من خلال شخصيتي «مفتاح» و«شهرة» كومبارس السينما، حيث يتم طردهما من موقع التصوير بسبب فشلهما في تمثيل مشهد، ويتعرضا للحبس في غرفة الملابس والأكسسوار عن طريق الخطأ وتشهد هذه الغرفة على أحلامهما وموهبتهما الضائعة.

- ناقش المهرجان فكرة الفلسفة الوجودية، من خلال مسرحية «كانداتا» وعرض سؤال «ما هو الله بالنسبة لك»، و«ما هو الإنسان».

- قدمت فرقة هواة المسرح الخطير في عرض «هنا القاهرة» 6 مسرحيات هزلية قصيرة تتناول قصص نمطية ومصرية للغاية تكاد تقترب من الكليشيهات ولكنها حرب نفسية ساخرة على المسلمات والأوضاع المقبولة التي تقتلنا جميعا قتلا بطيئا، تأليف وإخراج وملابس رشا الجمال، وبطولة كرم عماد لطفي، وجهاد حسام الدين، وشهد حازم، وعبد الله النحاس، ومارسيل ميشيل ميلاد، ومحمد سعدون، ومحمد مجدي، ومحمد صبري، ومصطفى حسن منصور، ونادين خالد، ونديم، ووليد كمال.

- مشاركة الفنانة السورية أمل حويجة، وقدمت في عرض "ملكة" السوري من إخراج زينة ظروف، فتناول ليلة من حياة امرأة وحيدة، تعيش على أمل عودة زوجها الذي خطف من قبل جهة مجهولة منذ عشرة أعوام، وتنتعش باتصالات أولادها الذين هاجروا منذ سنوات بسبب الحرب وكل منهم في بلد، وتعيد ترميم جزء من منزلها الذي تضرر في الحرب، تهرب من ضغط الحرب إلى نشاطاتها الإنسانية مع جيرانها ومع كل من يحتاج إلى مساعدة.