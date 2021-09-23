سقوط 9 من تجار الأسلحة والمخدرات في أسيوط وسوهاج

كثفت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم حائزي الأسلحة النارية والقائمين على إدارة ورش تصنيعها، وأيضًا مروجي المواد المخدرة.

في هذا الصدد، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، قيام عاملين، لهما معلومات جنائية، مقيمين بمنطقة بندر المنشأة، بإدارة مسكنهما ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص والاتجار فيها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين، وضبطهما بمسكنهما، بحوزتهما «4 فرود محلية - 2 خزينة طبنجة - أدوات تصنيع - مجموعة من أجزاء أسلحة نارية - مبلغ مالي - هاتف محمول».

واعترف المتهمان بحيازتهما المضبوطات بقصد تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية غير المرخصة والاتجار بها، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الآثم، والهاتف المحمول للاتصال بعملائهما.

سقوط 7 من تجار الكيف في أسيوط

من ناحية أخرى، تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني - الأمن العام»، وبمشاركة قطاع الأمن المركزي ومديرية أمن أسيوط، نشاط تشكيل عصابي مكون من عدة عناصر إجرامية، تخصصوا في إدارة إحدى البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بدائرة مركز شرطة ديروط؛ للاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهم.

استهدفت قوات الأمن المتهمين، وأمكن ضبطهم وتبين أنهم «7عناصر إجرامية، لأربعة منهم معلومات جنائية»، وبحوزتهم «كمية من مخدري الهيروين والأيس – فرد محلي الصنع – فرد خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مبلغ مالي – 6 هواتف محمولة – ميزان – مركبة توك توك بدون لوحات»، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.