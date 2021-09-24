«لو عندك مشكلة».. خطوات تقديم شكوى عبر بوابة الحكومة

يتجه العديد من الأشخاص إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، لتقديم الشكاوى أو توصيل أصواتهم وأزماتهم للجهات المسئولة، وذلك منذ إنشائها قبل نحو 4 سنوات بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 لتختص بتلقي وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونيًا.

ويوجد عدة طرق لتقديم شكاوى لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، نعرض أبرزها فيما يلي:

خطوات وطرق تقديم شكوى لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

الدخول على رابط المنضومة والنقر على تسجيل شكوى جديدة في قائمة الشكاوى.

ـ ثم اختيار القطاع والخدمة التي يريد المواطن الشكوى منها.

ـ وبعدها يتم إدخال موضوع الشكوى وتفاصيلها.

ـ وفي النهاية قم بإضافة المرفقات إن وجدت.

يمكن تقديم شكوى عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وهي تمثل الموقع الرسمي للمنظومة، حيث يمكنك تسجيل شكواك بتفاصيل محددة يطلبها منك الموقع وتقوم بتسجيلها ثم تحصل على رقم للشكوى والتسجيل وسيكون لك رقما سريا يمكنك من خلاله الاطلاع بعد أيام من تقديم الشكوى على تفاصيل البت فيها أو مازالت تحت الفحص.

ويمكنك التسجيل عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة من خلال الضغط على هذا الرابط وتسجيل شكوتك بالرقم القومي الخاص بك.

كما يمكن تقديم شكوى لمظومة الشكوى الحكومية الموحدة من خلال التواصل مع الخط الساخن الثابت برقم 16528 ومن خلاله يتم التواصل مع أحد الموظفين المختصين بتلقي تلك الشكاوى وإملاء شكواك بتفاصيل معينة تطلب منك.

ويمكنك تسجيل شكواك عبر تطبيق «في خدمتك» ويتم تفعيل ذلك من خلال موقع Google Play وتقوم بتحميل التطبيق عبر هاتفك.

وخصصت الحكومة أرقامًا هاتفية للتواصل عبر تطبيق واتس آب، كطريقة رابعة لاستقبال وتسجيل شكواك كذلك عبر إرسال رسالة نصية أو صور أو فيديوهات بمحتوى الشكوى التي تريد تقديمها من خلال رقمي الواتساب 01555516528 و 01555525444.

وتوجد طريقة أخرى، وهي من خلال مكاتب خدمة المواطنين بالجهات والهيئات الحكومية حيث خصصت الحكومة مكاتب بالهيئات والجهات الحكومية يمكنك زيارتها في أثناء أوقات العمل الرسمية، وتسجيل تفاصيل شكواك.