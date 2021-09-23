7 نصائح ذهبية لجني الأرباح بالبورصة المصرية منها «تنويع المحفظة»

يظل الاسثمار والبحث عن الأرباح هو الهدف الأساسي لكل شخص، فهناك الكثير من الأشخاص الذين لديهم فوائض مالية ويبحثون عن قناة استثمارية يستثمرون بها هذه الفوائض ويحققون من خلالها أرباحاً مرضية.

ومن بين هذه القنوات «البورصة» أو الاستثمار في الأسهم، لكن ذلك يتطلب توخي الحذر والمعرفة، والقدرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب حتى يتجنب المستثمر خسارة أمواله.

ومن خلال هذا التقرير ترصد «الوطن» من خلال خبراء متخصصين في أسواق المال، بعض النصائح للمستثمرين في البورصة وخاصة المستثمرين الصغار، حتى لا يتعرضوا لخسائر كبيرة وتكون لديهم فرصة كبيرة من تحقيق الأرباح، مع الوضع في الاعتبار أنه مع اتخاذ قرار بالاستثمار في البورصة تتولد احتمالات المكسب والخسارة.

نصائح لتجنب الخسارة

يقول أحمد أبواليزيد، رئيس قسم التحليل الفني بشركة «عكاظ» لتداول الأوراق المالية، إن المستثمر في البورصة وتحديداً المستثمر الجديد أو الصغير، عليه أن يراعي بعض الأمور عند استثمار أمواله في الأسهم، وهذه بعص النصائح:

1- المعرفة بمؤشرات الاقتصاد الكلي

يجب على المستثمر الدراية الجيدة بمؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل الناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر البطالة، وسعر الصرف، وأسعار الفائدة، كما يجب على المستثمر أيضًا أن يكون على معرفة جيدة ببيئة الاستثمار المباشر وغير المباشر.

2- مبلغ الاستثمار فائض عن الاحتياجات

لابد أن يكون المبلغ الموجه للاستثمار في البورصة فائض عن الاحتياجات الأساسية للمعيشة من سكن وصحة وتعليم.

3- من الأفضل النظر إلى قطاعات الاقتصاد المختلفة، وما هو واعد ويتوافق مع متطلبات العصر الحالي، ثم انتقاء الأسهم التي يتم الاستثمار فيها. ويجب التنويع في المحفظة، أي يجب ألا يتم وضع كل المبلغ في سهم واحد وذلك لتوزيع المخاطر.

4- إدارة رأس المالي

يوجد ما يسمى بإدارة رأس المال، وهو من أهم الأدوات المستخدمة لتجنب الخسائر، وهو عبارة عن تحديد المخاطر الإجمالية على المحفظة الاستثمارية، ومن ثم معرفة تحديد مخاطر كل سهم على حدة، وتقبل إيقاف الخسائر في حال الوصول لهذا الرقم حمايةً لرأس المال المستثمر.

5- تحديد مدة الاستثمار

يجب على المتعامل في البورصة تحديد المدة الزمنية لاستثماراته (مضارب ، أم مستثمر)، ويُصنف المتعاملون في السوق إلى مستثمر قصير الأجل، ومتوسط الأجل وطويل الأجل، أخذا في الاعتبار أن مستوى المخاطرة يزيد كلما قلت المدة الزمنية.

من جانبها، تقدم حنان رمسيس محلل مالي بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، بعض النصائح للمستثمرين في البورصة، ومنها:

1- متابعة الشاشة بصفة لحظية

إذا كنت ممن لديهم الخبرة في أسواق المال، ولديك القدرة على قراءة شاشة الأسعار وتقوم بتنفيذ أوامر البيع والشراء، فيجب عليك أن تقوم بمتابعة لحظية للشاشة، حتى تتمكن من اقتناص الفرص واصطياد الأسهم التي تحقق أرباح.

2- اختيار شركة وساطة ذات سمعة طيبة

لن يتم الاستثمار في البورصة إلا من خلال وسيط مالي أو شركة وساطة مالية، وهناك الكثير من الشركات التي تعمل في هذا المجال، فيجب أن تختار الشركة التي تضمن من خلالها أن يكون هناك إدارة جيدة لأموالك ونصائح مفيدة.