«عيشني» مفاجأة الهضبة لجمهوره في حفل الجونة

يطلق الفنان عمرو دياب أغنيته الجديدة «عيشني» خلال الأيام المقبلة، لكي تكون الأغنية الخامسة له في صيف 2021 وذلك بعد أن طرح ثلاثة أغنيات، فضلا عن أغنية أذواق المقرر طرحها قريبا.

علمت «الوطن» أن الأغنية الجديدة من كلمات الشاعر تامر حسين، وستكون مفاجأة عمرو دياب الجديدة فى مهرجان الجونة، حال موافقته على إحياء حفل الدورة الخامسة المقرر إقامتها بعد أيام، حيث اعتاد دياب على إحياء الحفل الغنائي للجونة كل عام.

عمرو دياب يطرح أغنية «أذواق»

وكان عمرو دياب، قد أعلن قبل أيام، عن بوستر أغنية جديدة بعنوان «أذواق»، والمرتقب طرحها خلال الأيام المقبلة، وهى من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد إبراهيم.

حفل غنائي في الأردن

وسادت حالة من الجدل بسبب بوستر أغنية «أذواق» للفنان عمرو دياب، فور طرحه على مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب خطأ لغوي في الكلمة، يتمثل في استبدال حرف الذال بـ«الزاي»؛ الأمر الذي تم تداركه بعد ذلك وتم تصحيح الكلمة، ونشرها مرة أخرى بعد تصحيحها.

كما يستعد عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي في المملكة الأردنية الهاشمية، منتصف أكتوبر المقبل، بمدينة «العقبة»، ضمن الحملة التي أطلقتها المملكة لتنشيط السياحة الداخلية، ومن المقرر أن يقدم دياب في الحفل أغنية «اذواق».