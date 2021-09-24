«المركزي للتنظيم» ينشر أسماء المستحقين للنقل والتسويات

يدرس حاليا الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، تنفيذ عدد (4204) أحكام قضائية متنوعة ما بين صرف مقابل نقدي وتمويل وظائف وتعزيز بنود وأنواع، وكذا صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات وغيرها لموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وفيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، نشر الجهاز أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، موضحا أنه يمكن للعاملين بالجهات الواردة أسمائها في الاستفسار من هنا بالتقرير بالأسم الرباعي والرقم القومي حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.

تقييم 4 آلاف و805 موظفين مرشحين للتعيين بوزارة الري

جاء ذلك خلال تقريرعن استعراض الدكتور صالح الشيخ، لبعض جهود الجهاز خلال شهر أغسطس الماضي، ومنها انتهاء الجهاز من تقييم 4 آلاف و805 موظفين مرشحين للتعيين بوزارة الري والموارد المائية والانتقال للعاصمة الإدارية، إلى جانب تدريب عدد 6 آلاف و698 موظفا مرشحا للانتقال للعاصمة، وذلك على عدة برامج تدريبية، منها الجدارات السلوكية والبرامج التخصصية.

وتضمن التقرير أيضا، انتهاء الجهاز من دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ «التسوية» لعدد (1390) موظفاً من مُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة مِمّن حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وذلك طبقاً للضوابط والمعايير المُحدّدة في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، كما انتهى من دراسة تثبيت وتعديل الشكل التعاقدي لعدد (154) موظفاً من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، فضلاً عن دراسة ترقية (107) موظفين بمُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.

كما انتهى الجهاز من دراسة نقل عدد (881) موظفاً مِنْ وإلى مُختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، وعلى صعيد الوظائف القيادية، فقد انتهى الجهاز من دراسة الإعلان عن وظائف قيادية لعدد (23) وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.كما انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من دراسة تنفيذ قرارات تكليف لعدد (2275) مُوّظفاً من كوادر المهن الطبية ببعض الجهات الإدارية

دراسة إجراء تعديلات تنظيمية لعدد (25) وحدة بالجهاز الإداري للدولة

كما انتهى الجهاز من دراسة إجراء تعديلات تنظيمية لعدد (25) وحدة بالجهاز الإداري للدولة، فيما انتهى الجهاز أيضاً من دراسة مُعدّلات أداء بعض الجهات الإدارية وذلك من خلال دراسة العجز والفائض بالنسبة للوظائف لعدد (10) جهات إدارية.

أما بشأن التدريب، فقد انتهى الجهاز من تنفيذ عدد (3) برامج تدريبية استفاد منها (39) مُتدرباً بالوحدات الإدارية المُختلفة، ضمن الخطة التدريبية للجهاز للعام 2021/2022.