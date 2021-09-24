الكهرباء تقتل عاملا وربة منزل بالفيوم وسوهاج في أقل من 24 ساعة

رغم أهمية الكهرباء في حياتنا، بما توفره من راحة من الأعمال المنزلية لاعتمادها على الأجهزة الكهربائية، إلا أنّ ذلك لا يجعلنا ننسى خطورتها، حيث إنّها تحصد أرواح الكثيرين بين الحين والآخر، كان آخرهم عامل وربة منزل، حيث لقي عامل بشركة كهرباء الفيوم مصرعه صعقاً بالكهرباء خلال عمله في إضاءة المقابر، كما لقيت ربة منزل بسوهاج مصرعها صعقاً بالكهرباء بعدما لامست أحد الأسلاك العارية الخاصة بالغسالة دون قصد خلال قيامها ببعض الأعمال المنزلية.

مصرع عامل صعقاً بالكهرباء بالفيوم

تسبب سلك كهربائي عار في وفاة عامل في شركة الكهرباء بمحافظة الفيوم، يدعى حمادة فتحي زكي بدران، خلال عمله في إضاءة المقابر بمنطقة مقابر سنهور، حيث كان يقوم بإيصال أسلاك كهربائية، تمهيداً لتركيب اللمبات دون أن يكتشف أنّ هناك سلكا عاريا فلامسه بجسده فصعقته الكهرباء، ولم يتمكن أحد من إنقاذه، ليسقط جثة هامدة على الأرض وسط أهالي القرية الذين هرعوا إليه لإسعافه، ولكنهم فوجئوا بوفاته في الحال، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

مصرع ربة منزل صعقاً بالكهرباء

كما لقيت ربة منزل تدعى عطيات أحمد (20 سنة)، مقيمة بجزيرة شندويل بمحافظة سوهاج، مصرعها، إثر إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية، جراء تعرضها لصعق كهربائي من غسالة المنزل خلال قيامها ببعض الأعمال المنزلية، حيث لامست يدها سلكا عاريا بالغسالة فصعقتها الكهرباء وسقطت جثة هامدة أمام والدها الذي حاول إنقاذها ولكن الوقت قد فات حيث خطفها الموت في لحظة.

وجرى نقل الجثة إلى مستشفى أخميم المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بدفن الجثة، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.