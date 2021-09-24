مصدر بـ«الكهرباء»: انتهاء تركيب المرحلة التجريبية الأولى للعدادات الذكية الشهر المقبل

أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الانتهاء من تركيب العدادات الذكية بالمرحلة التجريبية الاولي بنهاية شهر أكتوبر المقبل، لافتا إلى أن المشروع التجريبي لتركيب 250 ألف عداد ذكي يجرى تنفيذه في نطاق 6 شركات لتوزيع الكهرباء كمرحلة أولى تمهيدًا لتعميم التجربة على مستوى الجمهورية بعد التأكد من نجاحها.

مناطق تركيب العدادات الذكية على مستوى الجمهورية

أوضح المصدر في تصريحات لـ«الوطن» أن المشروع يجرى تنفيذه بشركة توزيع كهرباء شمال القاهرة بمنطقتي العبور ومدينة نصر بإجمالي 53 ألف عداد، وبشركة جنوب القاهرة بمنطقتي 6 أكتوبر والشيخ زايد بإجمالي 50 ألف عداد، وشركة الإسكندرية بمنطقتي وسط الإسكندرية وبرج العرب بإجمالي 39 ألف عداد، وشركة القناة بمنطقة العاشر من رمضان 50 ألف عداد، وشركة جنوب الدلتا بمنطقة طنطا بإجمالي 30 ألف عداد، وشركة مصر الوسطى بمنطقتي المنيا وأسيوط بإجمالي 28 ألف عداد.

تحويل جميع العدادات مسبوقة الدفع إلى ذكية

وقال المصدر في تصريحه، إن الوزارة تدرس تحويل جميع العدادات مسبوقة الدفع بالشبكة القومية للكهرباء حاليا ويبلغ عددها ما يقرب من 10 ملايين و800 ألف عداد إلى عدادات ذكية لمواكبة التطور التكنولوجي بالقطاع، لافتا إلى أن الهدف من تحويل العدادات مسبوقة الدفع للذكية هو تقليل الأعباء على المواطنين بدلا من تغير العدادات بالكامل.

أهم مميزات العدادات الذكية

وأشار المصدر، إلى أن العداد الذكي يتميز بأنه يمكن المستهلك من الحصول على عدد من البيانات تظهر على الشاشة باستخدام الزر الضاغط مثل «الرصيد المتبقي مع تسجيل التاريخ والوقت واستهلاك الشهر الحالي بالكيلو وات ساعة وأقصى حمل بالأمبير والكيلو وات واستهلاك الشهر السابق و12 شهر سابق والاستهلاك الكلى التراكمي من وقت التركيب إضافة إلى عدة مميزات أخرى كالتالي:

- يحتوي على مكانين مخصصين لتركيب شريحتي خط محمول.

- يتيح للمشترك أو من ينوب عنه إمكانية شحن الكارت في أي وقت من مراكز الشحن المخصصة أو من خلال التليفون المحمول قبل الاستهلاك أو بعد الاستهلاك، إضافة إلى إتاحة إمكانية سلف رصيد.

- يضاف الرصيد الجديد للرصيد المتبقي حتى نفاده «حسب الاستهلاك».

- يتمتع المستهلك بأسعار الشرائح نفسها.

- يحاسب المشترك طبقًا للاستهلاك الفعلي.

- يتيح للمستهلك إمكانية ضبط العداد على قيمة استهلاك معينة خلال الشهر وينذر صاحبه في حالة قرب نفاد الرصيد.

- تلافي مشكلات القراءات الخطأ مع المستهلكين.

- يمكن للمستهلك التحكم في الأحمال داخل منزله من خلال الهاتف المحمول.