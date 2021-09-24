مواعيد غلق المحال في التوقيت الشتوي: 10 مساء باستثناء الخميس والجمعة

يبدأ العمل بمواعيد فتح وغلق المحلات التجارية والمولات والمطاعم والمقاهي والورش، وفق التوقيت الشتوي، مساء الخميس المقبل، مع استثناء السوبر ماركت والصيدليات والمخابز وأسواق الخضار والفاكهة من مواعيد الغلق، بالإضافة إلى خدمة الدليفري، لخدمة الجمهور وتلبية احتياجات المواطنين، كما يمكن للمحافظات السياحية تغيير المواعيد، إذا تطلبت الظروف ذلك، وفق طلب مقدم من المحافظ بالتنسيق مع وزارة الآثار والتنمية المحلية، كما يمكن تعديل مواعيد فتح وغلق المحال بمختلف المحافظات، وفق متغيرات انتشار فيروس كورونا، وهذا من شأن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا فهي تتخذ أي قرار يراعي صحة المواطنين وعدم تضررهم.

مواعيد فتح وغلق المحال التجارية

ويبدأ العمل بالمواعيد الجديدة لغلق المحال نهاية الشهر الجاري، من الحادية عشر مساءً، أيام الخميس والجمعة من كل أسبوع، وتغلق في العاشرة مساء، باقي أيام الأسبوع، وفق التوقيت الشتوي، أما المطاعم والكافيهات، فهي تُغلق في الثانية عشر مساء في الأيام العادية.

وتضمن القرار الوزاري الصادر بشأن مواعيد فتح وغلق المقاهي والمحال عمل المحلات يوميا من الساعة السابعة صباحا، وتُغلق في العاشرة مساءً، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة تغلق الساعة الحادية عشر مساءً.

مواعيد فتح وغلق المطاعم والكافيهات

أما مواعيد فتح وغلق المطاعم والكافيهات والبازارات، بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية، فتبدأ يوميا من الساعة الخامسة صباحا، وتُغلق في الساعة الثانية عشر منتصف الليل، شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت، خلال فترة الشتاء، يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتُغلق في الواحدة صباحا، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

مواعيد فتح الورش ومحال الأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية

أما عن مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية، فهي يوميا من الساعة الثامنة صباحا، وتغلق في السادسة مساءً شتاءً، ويُستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وأيضا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن، التي يصدر بها قرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.