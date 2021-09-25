هافال تستعرض سياراتها لأول مرة بمعرض LDX في جولته الأولى

تشارك العلامة التجارية هافال، إحدى العلامات التجارية التابعة لمجموعة جي بي غبور أوتو -الرائدة بقطاع السيارات بالسوق المصرية، في فعاليات معرض «لايف درايف إكسبو» Live Drive Xpo-LDX والذي يقام لأول مرة في مصر، وذلك تأكيداً على حرصها للمساهمة في تنمية قطاع السيارات بمصر وإثرائه عن طريق التنوع في أنواع السيارات المطروحة بالسوق، وتعدد نظم البيع والسداد بما يحقق نمواً في عمليات البيع والشراء.

تحتل العلامة التجارية هافال المرتبة الأولى في تصنيع سيارات SUV في الصين، حيث صدرت منتجاتها إلى أكثر من 60 دولة أجنبية، فضلاً عن بيع 7 ملايين سيارة عالمياً منذ 2013، وهو ما يؤكد تمتع سيارات هافال بجودة عالية.

وخلال المعرض، استعرضت هافال سياراتها الرياضية متعددة الاستخدامات SUV والتي تم طرحها مؤخراً في السوق المصرية من خلال طرازين هما H6، جولاين، لتوفر لكل عملائها فرصة تجربة أداء السيارتين حصرياً خلال المعرض.

فإن كل سيارة منهما تتمتع بعدد ضخم من التجهيزات والمواصفات المتميزة والجودة العالية لتغير مفهوم الـ SUV في مصر، خاصة فيما يتعلق بالحماية والأمان لتناسب كل احتياجات المستهلكين.

ومن هذا المنطلق، قالت ياسمين المعايرجي، مديرة العلامة التجارية هافال بشركة جي بي غبور أوتو: «تعد مشاركة هافال في معرض لايف درايف اكسبو Live Drive Xpo-LDXقوية خاصة مع المنافسة الشرسة في سوق السيارات حالياً، فنحن نقوم باستعراض موديلات هافال المتميزة لأننا نرى أنه من الضروري المشاركة في مثل هذه المعارض التي تتيح للمستهلك فرصة أن يرى مختلف الموديلات ويقارن بينهما ليختار ما يتناسب مع احتياجاته، كما أننا نراها فرصة ليتمكن عملاء هافال من التعرف عليها أكثر وتجربتها خاصةَ وأنها منتج جديد بالسوق المصرية».

وأضافت: «أن هناك تحسنا ملحوظا في سوق السيارات المصرية بالمقارنة بالعام الماضي 2020، ونتوقع أن معرض لايف درايف إكسبو Live Drive Xpo-LDX سيسهم في خلق حركة رواج للسوق المصرية بالنسبة للبيع والشراء خاصةً أنه الأول هذا العام بعد أزمة كورونا، ورغم أن المعرض تقبل عليه فئة معينة من المستهلكين لكنها تأتي لترى أحدث الموديلات الجديدة في السوق بما يعزز القطاع».

وتأتي سيارة هافال H6 في 4 فئات «ستاندرد، ديلوكس، ديلوكس SR، هاي ديلوكس»، وتتميز بتوفير مساحة ركوب واسعة ومريحة، حيث تعتمد على قاعدة عجلات بطول 2,738ب مم، ويبلغ الطول الكلي للسيارة 4,653 مم، وعرضها الكلي 1,886 مم، وارتفاعها الكلي 1,730 مم، كما تعتمد على نظام التعليق الأمامي McPherson، ونظام التعليق الخلفي Multilink Independent، ونظام التوجيه EPS (Electronic Power Steering). كما تأتي بمحرك قوي سعة 1500 تربو «لتر»، يولد قوة 152 حصاناً عند 5,600-6000 لفة في الدقيقة، و230 نيوتن متر للعزم الأقصى عند 1,400-3,000 لفة في الدقيقة، متصل بناقل حركةWET DCT 7 سرعات لتوفر السيارة أداء قويا، بالإضافة إلى عدد ضخم من تجهيزات الأمان منها 6 وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب، نظام مراقبة ضغط الإطارات، نقاط تثبيت مقاعد الأطفال.

كما توفر السيارة عددا كبيرا من الإمكانيات التكنولوجية الحديثة مثل نظام التوقف الذكي ونظام الركن الذاتي ونظام تثبيت السرعة الذكي ونظام المساعدة في تغير المسار ونظام التحذير من الاصطدام الخلفي ونظام تنبيه السائق، كما تتميز بالعديد من التجهيزات الداخلية مثل فتحة سقف بانوراما، وفرش جلد، ونظام Apple Car Play وAndroid Auto، بلوتوث، USB، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، مع بدالات لتغيير السرعة وغيرها من المميزات.

أما سيارة جولاين، فتأتي في أربع فئات هي «ستاندرد، ديلوكس، ديلوكس SR، هاي ديلوكس»، وتتميز بأسعار تنافسية وأداء فائق وتكنولوجيا ذكية، حيث توفر السيارة العديد من الإمكانيات التكنولوجية الحديثة والتي تعد نقلة نوعية في سوق السيارات مثل نظام الركن الذاتي ونظام تثبيت السرعة الذكي ونظام المساعدة في تغير المسار ونظام التحذير من الاصطدام الخلفي.

كما تتمتع جولاين بمحرك قوي سعة T1.5 «لتر»، يولد قوة 148 حصانا عند 5600-6000 لفة في الدقيقة، وتشمل نفس وسائل الأمان والسلامة وأنظمة الترفيه التي زودت بها هافال H6، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى منها فتحة سقف بانوراما، وعجلة القيادة من الجلد، وفرش جلد للمقاعد، ومقاعد كهرباء، وسخانات بالمقاعد، وكاميرا 360 درجة. كما تتوفر بها جنوط سبور مقاس 17 أو 18 بوصة حسب الفئة، وتعتمد جولاين على قاعدة عجلات 2,700 مم، ويبلغ الطول الكلي للسيارة 4,472 مم، وعرضها الكلي 1,841 مم، وارتفاعها الكلي 1,619 مم، وتبلغ السعة التخزينية لصندوق الأمتعة 337-1,113 لتر.

يذكر أن معرض «لايف درايف إكسبو» Live Drive Xpo-LDX يهدف إلى تقديم أفكار ابتكارية في نظم التسويق وعمليات البيع والشراء، حيث يتيح للعملاء فرصة تجربة السيارات والمقارنة بينهم لاختيار الأفضل والأنسب، ويقام من الخميس الموافق 23 سبتمبر وحتى الأحد 26 سبتمبر 2021 من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 12 منتصف الليل بفندق توليب-فاميلي بارك -امام بوابة 24 لمدينة الرحاب – القاهرة الجديدة.