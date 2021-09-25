تعرف على أسعار الخضر والفاكهة والأسماك بجنوب سيناء

استقرت أسعار الخضار والفاكهة داخل أسواق محافظة جنوب سيناء، بعد تشغيل نفق «الشهيد أحمد حمدي 2»، وسط زيادة في حركة النقل بين سيناء ومحافظات الوادي والدلتا.

وشهدت أسعار الأسماك تراجعًا ملحوظا بعد فتح الصيد أمام الصيادين مطلع هذا الشهر، وقال «السيد غريب»، صاحب محل خضر وفاكهة، إن الأسعار في مدينة الطور تعتبر أفضل الأسعار مقارنة بباقي المدن، لوجود تنافس كبير بين التجار، مشيرا إلى أن تشغيل نفق «الشهيد أحمد حمدي 2»، ساعد في زيادة عدد سيارات الخضار التي تنقل البضائع بين سوق العبور وباقي المحافظات.

وأضاف أن أسعار الخضر والفاكهة تراجعت بنسبة 20٪ عن الشهر الماضي متوقعا تسجيل اخفاض جديد في الأسعار خلال فصل الشتاء.

«الوطن»، تستعرض أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق جنوب سيناء ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة، كالآتي:

أسعار الخضار

خيار بلدي وصوب 7 جنيهات للكيلو.

الطماطم 8 جنيهات للكيلو.

البطاطس 8 جنيهات للكيلو.

الباذنجان عروس أو رومي 5 جنيهات للكيلو.

البصل 8 جنيهات للكيلو.

الليمون 10 جنيهات للكيلو.

ملوخية 5 جنيهات للكيلو.

الجزر 7 جنيهات للكيلو.

بنجر 5 جنيهات للكيلو.

بطاطا 5 جنيهات للكيلو.

كرنب 10 جنيهات.

البقدونس الجرجير والكسبرة الشبت سعر الحزمة جنيه واحد فقط.

أما الكرفس فسعر الحزمة 5 جنيهات.

أسعار الفاكهة

بلح زغلول 10 جنيهات للكيلو.

الرطب 15 جنيها للكيلو.

البلح البرحي 30 جنيها للكيلو.

الجوافة 15 جنيها وتصل إلى 20 جنيه.

التفاح السكري 20 جنيها.

التفاح الأحمر والاخضر 25 جنيها.

التين البرشومي 15 جنيها.

عنب أحمر 20 جنيها.

المانجو تترواح بين 20 و35 جنيها.

الموز 15 جنيها.

الشمام 10 جنيها.

وتراجعت أسعار الأسماك بجنوب سيناء عقب السماح لمراكب الصيد بالسروح مطلع الشهر الجاري، وقال «ياسر أبو المعاطي»، تاجر أسماك، إن الأسعار تراجعت منذ مطلع الشهر الجاري بعد السماح لمراكب الصيد بالسروح عقب توقف دام أربعة أشهر.

أسعار الأسماك

الشعور الحر يبدأ الكيلو من 70 جنيها حتى 90 جنيها.

المحسني 70 جنيها.

الحريد الابيض والأحمر يبدأ من 35 جنيها حتى 45 جنيها.

الخرمان 25 جنيها.

السيجان 30 جنيها.

القاصة 80 جنيها.

بوري البحر 70 جنيها.

الكليماري 140 جنيها.

الشبار المزارع يترواح بين 20 و 30 جنيها.

بوري المزارع 69 جنيها.

لوت 80 جنيها.

سهلية بلدي 50 جنيها.