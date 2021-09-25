شروط التسجيل بمعهد علوم وتكنولوجيا النانو بكفر الشيخ

أعلنت إدارة معهد علوم وتكنولوجيا النانو بكفر الشيخ، عن فتح باب القبول لطلاب الدراسات العليا «دبلوم، ماجستير، دكتوراه»، للعام الجامعي 2021/2022، حيث يهدف المعهد الذي أنشئ عام 2017 للتميز والريادة في أبحاث تقنية النانو وتطبيقاتها، فضلاً عن إعداد وتأهيل الكوادر العلمية المتخصصة في علوم وتكنولوجيا النانو القادرة على إبتكار ونشر وتطبيق المعرفة العلمية لتشجيع القدرة التنافسية الصناعية لتعزيز الأمن الاقتصادي وتحسين نوعية حياتنا، بعدما أصبحت تكنولوجيا النانو رائدة في كافة المجالات.

تخصصات وأهداف معهد علوم وتكنولوجيا النانو بكفر الشيخ

ويضم معهد علوم وتكنولوجيا النانو بكفر الشيخ، عددا من التخصصات الهامة، حيث يضم 3 أقسام رئيسية، هي: «علوم النانو، هندسة النانو، طب النانو»، كما يضم تخصصات «علوم ، هندسة، طب أسنان، صيدلة، طب عام»، ويهدف المعهد إلى إعداد وتأهيل الكوادر البشرية في مجال علوم تقنيات النانو، ونشر الوعي العلمي بعلوم النانو وتقنياته، تطوير برامج أكاديمية مرتبطة بعلوم وتقنيات النانو، وتشجيع ودعم البحث العلمي في مجالات علوم وتقنية النانو بكليات الجامعة المختلفة، فضلا عن تعزيز ثقافة البحث والتطوير متعدد التخصصات، كما يهدف لتعزيز مجالات التميز في أبحاث علوم تقنية النانو، و إنجاز أبحاث أساسية وتطبيقية من قبل فرق بحثية متعددة التخصصات فى مجال النانوتكنولوجى، بناء شراكات استراتيجية مع المعاهد والجامعات العالمية في مجال تطبيق وتطوير تقنية النانو.

معهد علوم وتكنولوجيا النانو بكفر الشيخ.. شروط التقديم

كما يشترط التقديم بمعهد علوم وتكنولوجيا النانو بكفر الشيخ، عدة شروط للتسجيل بالدراسات العليا وهي:

- أصل شهادة البكالوريوس «علوم، هندسة، طب، صيدلة، طب أسنان».

- أن يكون الطالب حاصلا على معدل 2.33GPA كحد أدنى في تخصصه

- أصل شهادة ميلاد حديثة.

-4 صور شخصية

- صورة البطاقة الشخصية

- الموقف من التجنيد، يجب أن يكون أدى الخدمة العسكرية

- موافقة جهة العمل على التسجيل للعاملين بالحكومة

- مظروف التسجيل موجود بقسم الدراسات العليا

- دوسية بلاستيك

- أن يقوم الطالب بالتسجيل في الدراسات العليا على موقع الجامعة لضمان قبول أوراقه.

- أصل شهادة الماجستير في أحد تخصصات علوم وتكنولوجيا النانو .

- أصل بيان بالمقررات الدراسية بالتقديرات والتي تم دراستها في الماجستير.