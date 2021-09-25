تعرف على شروط القبول بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق

كشف المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق، عن شروط القبول بالنسبة للطلاب الجدد للعام الدراسي الجديد 2021- 2022، موضحًا أن المعهد يعتمد على أحدث الأساليب العلمية في مجال دراسة العلوم الهندسية والدراسة بنظام الساعات المعتمدة وهو أحدث أنظمة التعليم في العصر الحالي.

وأضاف المعهد، في بيان، اليوم السبت، أنه يحق للخريجين الاشتراك بنقابة المهندسين فور التخرج، حيث درجة بكالوريوس المعهد في هندسة الاتصالات الإلكترونية معادلة من وزير التعليم العالي بالقرار رقم «25» لسنة 2017 وقسم هندسة التشييد والبناء معادلة من وزير التعليم العالي بالقرار «195» لسنة 2017 إسوة لما تمنحه الجامعات الحكومية المصرية.

شروط القبول بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق

- التقديم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

- يقبل المعهد الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والصناعية بنظاميها الثلاث والخمس سنوات ومدارس مبارك كول والمعاهد الفنية الصناعية.

- حصول الطالب على الحد الأدنى للمعهد.

الأوراق المطلوبة للتقديم بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق

- أصل بيان النجاح في الثانوية العامة.

- صورة بطاقة الترشيح للمعهد 2021.

- 3 صور من بطاقة الرقم القومي شرط أن تكون سارية.

- أصل شهادة الميلاد.

- 2 صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد.

- 6 صور شخصية مدون عليها اسم الطالب ثلاثيًا.

- نموذج 2 جند للذكور.

شهادة المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق

- مدة الدراسة بالمعهد 5 سنوات بنظام الساعات المعتمدة.

- يحصل الطالب على درجة البكالوريوس من المعهد أسوة بالجامعات الحكومية.

- يحق لخريجي المعهد الإشتراك في نقابة المهندسين بعد التخرج.

أقسام المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق

- قسم الهندسة المدنية «هندسة التشييد والبناء».

- قسم الهندسة الكهربية «هندسة الاتصالات والإلكترونيات».

- قسم الهندسة الميكانيكية «هندسة صناعية».

معامل المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق

- معامل الكمبيوتر.

- معامل الفيزياء.

- معامل الكيمياء.

- معامل المساحة.

- معامل الهيدروليك.

- معامل الاتصالات.

- معامل الهندسة الكهربائية.

- معامل الإلكترونيات.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامى الدور الثاني والطلاب المتخلفين عن تنسيق المرحلتين الأولى والثانية، مؤكدة أن التنسيق يتم إلكترونيًا ولمدة 3 أيام.