تربوية: نظام «التوكاتسو» يهدف لبناء شخصية الطفل.. والطلاب هيحبوه

قالت ميرفت عويس، الخبيرة التربوية، إن قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الأخير عن تعميم تجربة «التوكاتسو» على كل المدارس الحكومية وهو النظام الأساسي بالمدارس اليابانية سيتم بنظام مخفف للمساهمة في بناء شخصية الأطفال في المدارس المصرية، «فيه الكثير من المهارات كتنمية الذات وكيفية التفكير والتعامل مع الأخرين وكيفية مواجهة التحديات وأزاي يشيلوا المسؤولية، وبنرسخ عند الطلاب قيم علشان لما يكبروا يقدروا يتعاملوا مع المشكلات ويحلوها، والطلاب هيحبوه دي جدا».

عويس: حرصت الوزارة على تغيير نظام الحفظ إلى الفهم والاستيعاب

وأضافت «عويس»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم السبت، أن التطوير في العملية التعليمية هو أمر هام وضروري حتى تواكب مصر طرق التعليم على مستوى العالم، ومن ثم حرصت الوزارة على تغيير نظام الحفظ إلى الفهم والاستيعاب، لإخراج جيل أقوى يواكب لغات العصر الجديدة.

عويس: «التوكاتسو قالبه الدنيا والناس فكراها مادة إضافية.. هي مجموعة من الأنشطة»

وأوضحت أن النظام سيتم تطبيقه بداية من الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي المقبل، وصولا بالمراحل التعليمية الأخرى، «التوكاتسو قالبه الدنيا كلها والناس فكراها ماده إضافية، ولكن هو مجموعة من الأنشطة تطبق في المدارس اليابانية وبعض المدارس المصرية ويتناقش فيها الطلاب بينهم لحل المشكلات، والطلاب هيحبوا الموضوع ده جدا».

وأكدت أن نظام «توكاتسو» تسعي الوزارة إلى تطبيقه من أجل تنمية مفهوم التنمية الشاملة للطفل من كافة الجوانب، والتي تركز على بناء شخصية الطفل بسلوكياته ومهاراته وقيمه واتجاهاته بدرجة الأهمية نفسها لتنمية معارفه ومعلوماته ومهاراته العقلية، حتى يخرج الطالب مواطنا صالحا ومتزنا ومنتجا يحترم نفسه والآخرين، ويؤدى دوره بالمجتمع لما فيه صالحه الشخصي وصالح المجتمع ككل على حدٍ سواء.

وتابعت: «فيه تدريبات بتتم على جميع الإدارات وفيه دليل خاص بالتوكاسو للمعلمين ويقوموا بالتدريب عليه حاليا حتى يتثني لهم تطبيقه على الطلاب في الفصول».