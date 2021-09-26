علي الجبوري.. قصة مواطن عراقي اعترف بقتل زوجته وهي على قيد الحياة

تداول نشطاء عراقيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي حادثا أثار جدلا واسعا في البلاد، إذ تبين براءة شاب بمحافظة بابل من جريمة قتل هزت المجتمع العراقي، والأدهى من ذلك أن الضحية كانت على قيد الحياة، حيث اعترف بجريمة لم يرتكبها فضلا عن عدم حدوثها من الأساس.

من أين بدأت قصة المواطن العراقي البريء

المواطن العراقي علي الجبوري، شاب عراقي من مدينة الحلة بمحافظة بابل مركز وسط العراق، ظهر في مقطع فيديو تدوالته وسائل إعلام محلية، يعترف خلاله بالقيام بقتل زوجته ثم إحراق جثتها وإلقائها في نهر الفرات، وهي الواقعة التي شكلت صدمة للشارع العراقي وأثارت هجوما لاذعا على الجاني مستنكرين شناعة فعلته حسب تعبيرهم.

وجاء في اعتراف الشاب أنه اصطحب زوجته، إلى زيارة أحد الأضرحة، وبعد العودة، توقف قرب النهر، ليخنق زوجته، ويحرق جثتها، ومن ثم عاد إلى منزله.

مفاجأة كبرى في قضية المواطن العراقي البريء.. الزوجة على قيد الحياة

لكن مفاجأة أخرى أكثر غرابة كانت تنتظر العراقيين، إذ أبلغ بعض المواطنين الجهات الأمنية مشاهدتهم للضحية المفترضة، وعلى الفور توجهت قوة أمنية وقامت باعتقال المرأة التي تبين أنها ما زالت على قيد الحياة، فيما تم الإفراج عن الشاب العراقي.

من جهته أكد مدير إعلام قيادة شرطة المحافظة، العميد عادل الحسيني، في تصريح لوسائل إعلام محلية، أن القضية أثارت استغراب الجهات الأمنية بعد اعتراف المتهم بقتل زوجته ومن ثم العثور عليها حية ترزق، مضيفا أن المعلومات الأولية تشير إلى أن المتهم قد أبلغ ضابط التحقيق بأنه قتل زوجته التي كانت مختفية، وظهر على وسائل الإعلام وشرح تفاصيل الحادث وأن التحقيق ما زال مستمرا.

وقال محامي الزوج في تصريحات لوسائل إعلام محلية عراقية، إن موكله تعرض للتعذيب بالصعق الكهربائي وقلع الأظافر لانتزاع اعتراف منه بقتل زوجته وحرق جثتها ورميها في نهر الفرات بعد توجهه إلى أحد مراكز الشرطة للتبليغ عن اختفائها، لكنه فوجئ باعتقاله ومن ثم إجباره على الاعتراف بقتلها.

استنكار واسع وجدل حول حقوق الإنسان

واستنكر مدونون على مواقع التواصل تعامل شرطة بابل مع القضية، وأبدوا مخاوفهم من الطريقة التي تدار بها تلك القضايا متسائلين عن ملابسات الاعتقال وظروف التحقيق، وما إذا كان تم انتزاع الاعتراف تحت التعذيب وأطلقوا وسم «#حكاية_بابل» للتعبيرعن استيائهم ومخاوفهم مما اعتبروه انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان ودلالة على التجاوزات التي تحدث بحق المواطنين.

رئيس الوزراء العراقي يلتقي المواطن البريء

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في بيان أن رئيس مجلس الوزراء التقى المواطن البريء، فيما وجه كذلك بأن يتقدم المواطن المظلوم بدعوى قضائية يطالب بها رد اعتباره وحقوقه.

كما طالب أن تشكل لجنة جديدة تتولى مراقبة تطبيق معايير حقوق الإنسان، وتراقب عمل المحققين، وأن تأخذ تعهدات واضحة بوجوب ملازمة مبادئ حقوق الإنسان لكل مكلف بإجراء أي تحقيق.