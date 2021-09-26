بدء ندوة تكريم الكاتبة كوثر هيكل.. وابنتها: علاقتي بها كانت استثنائية

انطلقت ندوة تكريم الكاتبة الراحلة كوثر هيكل، منذ قليل، داخل أحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية، بحضور ابنتها الكاتبة سماح أبو بكر عزت، وأدارها الكاتب الدكتور خالد منتصر.

سماح أبو بكر عزت: علاقتي بوالدتي لها طبيعة خاصة

وقالت سماح أبو بكر عزت في الندوة إن علاقتها بوالدتها كانت لها طبيعة خاصة، مضيفة أن الأخيرة كانت لا تعطي توجيهات لأحد، وإنما تعطي إشارات ودلالات للفهم، مضيفة: «ذات مرة قالت لي إن هناك فرقا كبيرا بين الحب والغزل، فعبارات الثناء والإطراء بملامح المرأة لا تعد حبا، وإنما الحب هو الشعور بالغير وسعي أحد الطرفين نحو تعديل الحالة المزاجية للآخر».

خالد منتصر: كوثر هيكل شخصية عبقرية

وعلق الكاتب خالد منتصر علي هذه المسألة قائلا: «كوثر هيكل كانت شخصية عبقرية، لأنها تمكنت من التعامل مع أبو بكر عزت والمخرج حسين كمال، نظرا لكون الثنائي شخصيتين متمردتين».

وتابع منتصر: «علاقة كوثر هيكل بحسين كمال استمرت حتى آخر يوم من حياته، ونقاشاتهما كانت تصل لدرجة الخناق أحيانا، إلا أن هذا الخلاف كانت تذوب في لحظة لأنهما كانا فنانين بما تعنيه الكلمة».

ويتضمن تكريم الكاتبة الراحلة كوثر هيكل إصدار كتاب عن بعنوان «كوثر هيكل.. أيقونة الرومانسية»، بالتعاون مع الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، ويتضمن شهادات من كبار النقاد والكتاب عن أعمالها وعنها شخصيا.

تكرم إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته الـ37، عددا من المبدعين في عالم الفن من بينهم الفنان خالد الصاوي، والمخرج عمر عبدالعزيز، ومدير التصوير طارق التلمساني، والفنانة سلوى خطاب، والناقدة خيرية البشلاوي، إضافة إلى الكاتبة الراحلة كوثر هيكل.

وتستمر فعاليات الدورة الـ 37 من المهرجان والتي تحمل اسم المخرج الكبير على بدرخان تحت شعار «السينما من أجل الحياة»، حتى 30 سبتمبر الجاري.