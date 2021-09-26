السمك أفضل أنواع البروتين في الشتاء.. «طعمه حلو بسبب الصوم»

سجّلت أسعار الأسماك، استقرارا سعريا في الأسواق المحلية، خاصة مع دخول فصل الشتاء ووجود إنتاج وفير من أسماك البحر الأحمر والمزارع السمكية.

أسعار الأسماك

وأوضح عبده عثمان نائب رئيس شعبة تجار الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، أن سعر الجمبري في الأسواق اليوم الأحد يتراوح بين 100 و400 جنيه بحسب حجم الجمبري، وكذلك السبيط ما بين 80 و130 جنيهًا، وبلغ سعر المرجان من 20 إلى 100 جنيه، والسردين يباع بسعر تراوح بين 20 و50 جنيها للكيلو.

توقعات بتراجع سعر الأسماك

وقال «عثمان»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه من المتوقع أن تنخفض أسعار الأسماك الشهر المقبل؛ نظرا لطرح إنتاج البحيرات الجديد بالسوق، وهو ما سيؤدي إلى زيادة المعروض ومن ثم خفض الأسعار.

وأضاف: «نطالب مرارا وتكرارا منذ فترة بضرورة الاهتمام بالبحيرات، لزيادة الإنتاج في قطاع الأسماك، على اعتبار أن أي سلعة تخضع أسعارها لآليات العرض والطلب».

وأشاد باهتمام الحكومة مؤخرا بالبحيرات؛ لزيادة الإنتاج وضبط الأسعار، وهو ما طالبت به شعبة الأسماك من خلال غرفة القاهرة.

أسماك الشتاء أفضل مذاقا

وفي سياق متصل، أشار نائب رئيس شعبة الأسماك، إلى أن السمك خلال فصل الشتاء أفضل مذاقًا، نظرًا لوجود ما يعرف بـ«ظاهرة صوم السمك» حيث يعتمد على استهلاك الدهون، دون الاتجاه لتناول المزيد من الأعلاف، مما يؤدي ذلك إلى نظافة بطنه وتحسين جودة طعمه.

ولفت إلى أن هناك إقبالًا على شراء الأسماك، بنسبة ما بين 20 إلى 30% خاصة البلطي والبوري والسردين والمكرونة والمرجان.