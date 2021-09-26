إصابة 8 أشخاص في حادثي تصادم بالبحيرة

أصيب 8 أشخاص في حادثي تصادم بالبحيرة، الأول بين دراجتين ناريتين بطريق «النقراشي»، بنطاق مركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة، اليوم، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى المركزي، والثاني بين «توك توك وملاكي»، أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وحُررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقت مديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة إيتاي البارود بوصول إشارة من المستشفى المركزي باستقبال 5 أشخاص مصابين بجروح وكدمات بأنحاء الجسم إدعاء حادث تصادم بين دراجة نارية وأخرى، وجرى تحرير المحضر اللازم.

انتقل ضباط المركز وبالفحص تبين إصابة كل من «أيمن محمود الفقي، 20 سنة، أحمد رمضان عبد الحميد، 23 سنة، خميس إبراهيم خميس، 22 سنة، عبد الغفار عاشور منصور، 20 سنة، إسلام أحمد شعبان، 23 سنة»، وجاري عمل الاسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة.

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم

كما تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة أبو حمص بوقوع حادث تصادم بين «توك توك وسيارة ملاكي»، بطريق «القاهرة - الإسكندرية»، الزراعي أمام قرية «قصر بولاد»، اتجاه القاهرة، أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من «أميرة مصطفى عبد الحميد، 25 سنة، إيمان أحمد عبد اللاه، 25 سنة، هبة سعيد شحاتة، 24 سنة»، وجرى نقل المصابين للمستشفى وتحرير محضرا بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.