موقف تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2021.. القرار خلال ساعات

قال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الوزارة لم تحسم موقف تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2021، سواء بفتح باب التقديم أو المواعيد، وضوابط التقديم، وهل ستكون مجانية كما حدث في الدور الأول أم لا.

وأوضح المصدر لـ«الوطن»، أنّه سيتم بحث القرار خلال ساعات، إما بفتح باب التظلم على نتيجة الدور الثاني كما كان معمولا به كل عام، أو الاكتفاء بتظلمات الدور الأول باعتبار أنّ التصحيح الإلكتروني لم يثبت أنّه تسبب في أي خطأ بالنتيجة.

موقف تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2021

وأضاف المصدر، أنّ التقديم على تظلمات الدور الأول بنتيجة الثانوية العامة كان مجانيا، حيث وصل عدد طلاب الثانوية العامة الذين تقدموا بتظلمات على نتائجهم في الدور الأول 2021 لـ300 ألف طالب وطالبة، أي نحو 50% من إجمالي عدد طلاب الدفعة، على مليوني ورقة إجابة، مرجعا العدد الضخم إلى سهولة التقديم، خاصة أنّه كان إلكترونيا، وحتى الآن لا يوجد موقف واضح بشأن موعد تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2021.

لم يحصل أي طالب علي درجات في تظلمات الدور الأول

وتابع المصدر، أنّ الوزارة قررت في المرة الثانية أن يكون إعادة تصحيح أوراق الإجابة «البابل شيت» يدويًا، مقابل 300 جنيه لكل مادة، تسدد من خلال منافذ الدفع البنكي المخصصة، موضحا أنّ عدد الطلاب الذين تقدموا بتظلم لإعادة النظر في «البابل شيت» ومقارنته بنموذج الإجابة، لم يتعد 1400 طالب وطالبة فقط، من بين أكثر من 650 ألف طالب خاضوا الامتحانات.

وقال المصدر، إنّ طلاب الثانوية العامة لم يحصلوا على أي درجات بعد تقديم التظلمات، مبررا ذلك بأنّ التصحيح كان إلكترونيا، ولم يتدخل أي عنصر بشري في أعمال التصحيح أو رصد أو تجميع الدرجات، فلا يوجد أي فرصة لحدوث أي خطأ بالتصحيح.