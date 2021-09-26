الضاحي: أكثر من 300 مليون دولار حجم الإنفاق على السياحة الرياضية سنويا

قال الخبير الاقتصادي، محمد الضاحي، إن السياحة الرياضية تحولت لمصدر من مصادر الدخل القومي للدول التي تنشط في تنظيم الفعاليات والبطولات الرياضية المختلفة، منوها بأنه تُسهم في دفع عجلة الاستثمار من خلال بناء وتطوير البنية التحتية الرياضية.

وأضاف الضاحي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن السياحة الرياضية متمثلة في الأنشطة والفعاليات الرياضية، ترفع من أعداد الزائرين وبالتالي تزيد من الطلب على تشغيل الطيران، فضلا عن المساهمة في زيادة تشغيل الفنادق، والمطاعم والبازارات وغيرها من الأنشطة التي يسعى السائح للاستمتاع بها في البلد المضيف لأي فعالية أو نشاط رياضي.

ولفت محمد الضاحي، إلى أن منظمة السياحة العالمية قدرت نصيب السياحة الرياضية بنحو 6% كسبب رئيسي للسفر، ونحو 17% كسبب جانبي للسفر، أي ما يعادل 270 مليون سائح دولي سنويًا يبلغ حجم إنفاقهم ما يقارب 310 مليارات دولار على مستوى العالم سنويًا.

وأشار إلى أن السياحة الرياضية تأخذ أربعة أشكال رئيسية، الأول السفر للمشاركة في البطولات الرياضية سواء دولية أو إقليمية، ويبلغ عددهم نحو 4 ملايين شخص سنويًا، والشكل الثاني السفر لحضور الفعاليات الرياضية أو زيارة المواقع الرياضية كالاستادات والمتاحف الرياضية ويبلغ عددهم نحو 25 مليون شخص سنويًا، والشكل الثالث السفر لممارسة الرياضة بالفعل ويبلغ عددهم نحو 240 مليون شخص سنويًا، أما الشكل الأخير فهو استضافة الفرق الرياضية في مراحل الإعداد قبل بدء البطولات والفعاليات الرياضية.

مصر تمتلك العديد من الأنشطة المستخدمة للسياحة الرياضية

وتابع، بأن مصر لديها العديد من الأنشطة الرياضية التي تندرج تحت السياحة الرياضية، منها رياضة الفروسية والجولف وكرة الشاطئ والاسكواش، والتزحلق على الجليد سباقات التزحلق على المياه والقوارب الشراعية، لافتا إلى أن كل هذه الأنشطة تجذب شريحة معينة ذات رفاهية عالية وتنفق بنسبة أكبر من السائح العادي.

وقال إن مصر بها العديد من النوادي الرياضية، كنادي الجزيرة للفروسية، ونادي الجولف، ونادي الصيد، ونوادي منطقة البحر الأحمر، ونادي الرياضات البحرية بالغردقة وشرم الشيخ، والتي تعد من أبرز مناطق السياحة الرياضية في مصر، والتي يمكن استغلالها بشكل جيد في إقامة البطولات الرياضية المرتبطة بالسياحة.

وقال إن تنظيم الفعاليات الرياضية تسهم بشكل كبير في الترويج للأماكن السياحية في الدول التي تنظمها بشكل جيد، بشرط تنظيمها في الأماكن السياحية، منوها بأنه يمكن استغلال الطبيعة الخلابة التي تتمتع بها بلد معين، في تنظيم فعاليات مثل سباقات الدراجات النارية والعادية، وكذلك سباقات الخيول والهجن، وسباقات السيارات وغيرها.