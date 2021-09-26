سبب ظهور مضاعفات لقاح كورونا على المتعافين: «السر في المناعة»

اختلاف شكل المضاعفات الجانبية للقاحات كورونا، أثار التساؤلات لدى البعض، خاصة أنها تظهر بشكل أقوى على الذين سبق لهم الإصابة بعدوى «كوفيد- 19» والمتعافين منه، مقارنة بالمتلقين للجرعات، ولم يسبق لهم الإصابة بالفيروس، وهو ما أكده الدكتور أيمن ثروت، مدير وحدة الرعاية بمستشفى العزل في العبور.

عبدالوهاب: مناعة المتعافين نشطة عن غيرهم

وتوضح الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري المناعة والتغذية، رئيس قسم البكتيريا في مستشفيات جامعة القاهرة، أسباب ظهور الأعراض الجانبية للقاحات على المتعافين من كورونا، مقارنة بمن لم يسبق لهم الإصابة، قائلة إن هذه الفئة خلال الإصابة بالعدوى، حدث لهم تنشيط للمناعة بالجسم نتيجة الإصابة، وهو ما يتسبب في ظهور أعراض اللقاح بعد التطعيم بشكل أقوى من غيرهم.

وأضافت «عبدالوهاب» في حديثها مع «الوطن»، أن هناك بعض الدراسات، توصلت إلى أنه قد يكفي تطعيم المتعافين من عدوى «كوفيد- 19» بجرعة واحدة من اللقاحات المطورة ضدها، وذلك لأن المناعة لديهم، تكون نشطة تجاه الفيروس، مقارنة بمن لم يسبق لهم الإصابة قبل ذلك.

شكل مضاعفات لقاحات كورونا

وأشارت استشاري المناعة والتغذية، إلى أن المضاعفات الجانبية للقاحات كورونا، التي تظهر على متلقين جرعاته تتمثل في تكسير بالجسم، ارتفاع طفيف في درجة الحرارة وصداع أحيانًا، مضيفة أن تلك الأعراض تزول تمامًا بعد 48 ساعة على الأكثر من تلقي اللقاح.

وناشدت، من لم يتلقوا اللقاح حتى الآن، بسرعة التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة، للحصول على الجرعات المطورة ضد عدوى الفيروس، خاصة في ظل دخول مصر الموجة الرابعة، وظهور المتحورات الجديدة والخطرة، مثل الهندي دلتا وغيرها.

الصحة تستعد للتطعيم بالجرعة الثالثة

وتستعد وزارة الصحة والسكان، لإعطاء جرعة ثالثة معززة من لقاح كورونا لبعض الفئات منها كبار السن، أصحاب الأمراض المزمنة، والمٌعلمين بالمدارس، لاختلاطهم بأعداد كبيرة من الطلاب، على أن يجري التطعيم بالجرعة الثالثة في فبراير المٌقبل كحد أقصى.